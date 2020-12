Loïc Schwartz (Filou Oostende) viert verjaardag met ruime zege tegen Basket Brussels: “Blij terug te kunnen spelen”

“In mijn tiende seizoen als profspeler is het de vierde keer dat ik moest spelen op mijn verjaardag. Ik hechte bijgevolg meer belang aan het feit dat ik opnieuw op het parket kon staan na mijn blessure”, vertelt de 28-jarige Schwartz. “Het was erg frustrerend om net voor het competitieduel tegen Charleroi de strijd te moeten staken. Ik voelde me immers top, bulkte van het vertrouwen en was ‘pissed’ om daags nadien ook langs de kant te moeten toekijken naar het duel tegen Burgos. Uiteraard was ik toen bijzonder blij met onze zege, maar het is veelal voor zo’n wedstrijden dat men basketbal speelt. Na tien jaar in België heb ik intussen alle ploegen al meermaals ontmoet en kijk ik steeds uit naar de Europese campagnes zoals komende woensdag tegen het Italiaanse Brindisi.”

Chillen is geen optie

Coach Dario Gjergja leek aanvankelijk opnieuw een beroep te kunnen doen op zijn voltallige kern met Bratanovic, Buysse en Schwartz, maar Pierre-Antoine Gillet blesseerde zich op training en zal een viertal weken out zijn met een enkelverzwikking. Het was echter van meet af aan duidelijk dat de bezoekers uit de hoofdstad geen roet in het Oostendse eten zouden kunnen gooien. Na een kwartier spelen leek een monsterzege in de maak bij 41-17, maar met een maximale kloof van 35 punten (71-36) nam de landskampioen de voet van het gaspedaal, waardoor Brussels de schade nog wat wist te beperken, tot ongenoegen van Gjergja. “Ik herinner me nog mijn eerste wedstrijd bij Oostende destijds voor de beker in Houthalen. We hadden toen een bonus van meer dan veertig punten, maar kregen alsnog op onze donder toen we wat verslapten en de tegenstander enkele korven op rij wist te scoren. Even wat chillen op het veld is dus geen optie. Met alle respect voor alle Belgische clubs, maar omwille van het niveauverschil kunnen we ons in dit soort matchen zelfs wat foutjes veroorloven en komt de overwinning niet in het gedrang. Mijns inzien is de competitie dit seizoen minder sterk, maar een pak landgenoten krijgen speelkansen en ik ben ervan overtuigd dat we hiervan de vruchten zullen plukken op termijn”, besluit Schwartz.