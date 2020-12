Loïc Schwartz en Filou Oostende keren met opgeheven hoofd terug uit Brindisi: “Strijden met ongelijke wapens”

Oostende vertrok op maandag met een onuitgegeven selectie richting Italië. Coach Dario Gjergja kon immers geen beroep doen op de geblesseerde Pierre-Antoine Gillet en het duo Bratanovic-Buysschaert, die na een positieve coronatest in quarantaine zitten. In extremis belandde ook Simon Buysse in de ziekenboeg met een voetblessure. De landskampioen hield echter drie quarters lang gelijke tred met de viceleider uit de Serie A, maar moest in het slotluik finaal toch de rol lossen (93-81). “Het is natuurlijk niet evident om vier spelers te moeten missen tegen zo’n ploeg. Na dertig sterke minuten misten we in het laatste quarter wat extra rotaties om met Brindisi te kunnen wedijveren”, vertelt Loïc Schwartz, die een sterke decembermaand achter de rug heeft. “Als één van de oudere spelers probeer ik steeds het team op sleeptouw te nemen. Ik ben niet het type speler dat twintig punten zal maken per match, maar doe mijn best om aan beide kanten van het parket mijn steentje bij te dragen.”

Waterkans op volgende ronde

Zo blijft Oostende steken op één zege uit vier wedstrijden, waardoor de volgende ronde in Champions League bijzonder veraf is. Enkel bij winst op bezoek bij het Spaanse Burgos (12 januari) en thuis tegen het Turkse Darüssafaka (26 januari) kan de kustploeg eventueel nog doorstoten, als Burgos ook de laatste poulematch verliest tegen New Basket Brindisi. “We hebben het niet meer in eigen handen, wat uiteraard jammer is. Vergeet echter niet dat we in deze sterke groep met ongelijke wapens moesten strijden. In andere omstandigheden met een voltallige kern hadden we misschien meer kans gemaakt, maar we geven ons alleszins nog niet gewonnen”, vertelt de 28-jarige shooting-guard vanop de luchthaven in Bari.

Mechelen niet onderschatten

Woensdag werd op de middag nog getraind op Italiaanse bodem, want het vliegtuig van Ryanair vertrok pas ‘s avonds richting Charleroi. Na de daaropvolgende busrit zou de Oostendse delegatie pas na middernacht arriveren aan de Versluys Dôme, waar op donderdagvoormiddag alweer een oefensessie afgewerkt wordt. De volgende opdracht staat gepland op tweede Kerstdag met het thuisduel tegen Kangoeroes Mechelen. “In tegenstelling tot de voorbije jaren is het nu niet echt een speciale wedstrijd, want de zaal zal leeg zijn. We hebben het elk jaar al knap lastig gehad tegen Mechelen en zijn ook nu weer op onze hoede. Offensief is het zeker een te duchten tegenstander. Met de komst van Loubry en Foerts hebben ze zich bovendien gevoelig versterkt. Van onderschatting mag er dus zeker geen sprake zijn. We zijn blij meer matchen te kunnen spelen en hopen in januari alvast enkele spelers te kunnen recupereren”, aldus Schwartz.

Kerstboodschap

Komende maand krijgt Oostende opnieuw een goedgevuld programma voorgeschoteld met drie competitiewedstrijden en twee Europese matchen. De manschappen van coach Gjergja krijgen volgende week enkele dagen vrijaf en brachten alvast hun beste wensen over aan de fans met een ludiek filmpje op de sociale media, waarin Schwartz als een onvervalste nachtegaal de hoofdrol opeist op de tonen van “All I want for Christmas”. “Mijn vriendin noemt mij altijd ‘The Grinch’ tijdens de kerstperiode. Bij deze heb ik ontegensprekelijk bewezen wel degelijk fan te zijn van deze feestdag”, lacht de Belgian Lion tot besluit.