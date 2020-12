Loes Van Mullem en Eendracht Aalst Ladies willen zich tegen AA Gent herpakken

VROUWENVOETBAL SUPERLEAGUEIn de Oost-Vlaamse derby tussen Eendracht Aalst Ladies en AA Gent van nu zaterdag azen beide teams op eerherstel. De Buffalo’s leden vier nederlagen op rij in de Super League. De Ajuinen weliswaar slechts twee, maar ze incasseerden negen goals in hun jongste twee competitieduels.

De zware 6-1-nederlaag op Club Brugge hakte er op mentaal vlak bij de Aalsterse groep stevig in. Dat bevestigt middenveldster Loes Van Mullem. “We hadden wel wat tijd nodig om van die zware nederlaag te bekomen”, zegt de youngster. “Niets klopte in de eerste helft. Onze tweede helft was van een beter niveau, maar echt goed was die ook niet.”

“We hebben deze week de koppen bij elkaar gestoken en keihard getraind. We willen tegen AA Gent uiteraard onder een andere gedaante op het terrein komen en een resultaat boeken”, gaat Van Mullem voort. “Op die manier kunnen we met een goed gevoel de winterstop ingaan. We zullen alleszins in een sterkere opstelling aan de aftrap komen, want kapitein Chloë Van Mingeroet keert terug uit schorsing en hopelijk geraakt Lieselot De Kegel fit.”

Vaste waarde op 16 jaar

Loes Van Mullem wordt eind deze maand pas zeventien jaar. Weinig speelsters kunnen zeggen dat ze op hun zestiende al een vaste waarde zijn op het hoogste niveau. “Ik ben altijd al de jongste van de ploeg geweest”, vertelt ze. “Weet je dat ik na mijn transfer van Oudegem naar Aalst op mijn veertiende zelfs te jong was om competitievoetbal te spelen. Ik heb eerst een half seizoen gewoon meegetraind zonder te spelen.”

“Mijn eerste ervaring deed ik op in het B-elftal, waarmee ik eerst degradeerde naar provinciale en nadien promoveerde naar tweede nationale. Vorig seizoen kreeg ik mijn eerste speelminuten in het A-elftal en de jongste weken heb ik een vaste stek in de ploeg”, klinkt het bij Van Mullem. “Nu speel ik meestal als verdedigende middenveldster. Ik kan ook op de nummer acht en tien uitkomen.”

Middenmoot

De stap van eerste nationale naar de Super League is voor haar net als voor haar medemaats wel heel groot. “Het is voor ons een totaal andere manier van voetballen. Vorig seizoen konden we vrank en vrij in de aanval gaan, terwijl we nu veel achter de bal moeten spelen. Het tempo ligt gewoon veel hoger. De gevestigde waarden in de Super League hebben ook meer ervaring”, besluit Van Mullem. “Toch ben ik overtuigd dat we in de middenmoot moeten kunnen eindigen.”

