Loes Van Mullem (Eendracht Aalst Ladies) is na desastreuze heenronde hoopvol naar de toekomst toe: “Er is versterking op komst”

“Ondanks de zware verliescijfers tegen onder meer Genk, OHL en Brugge hielden we lange tijd stand”, gaat de middenveldster verder. “In de tweede helft gingen we evenwel kopje onder. Het komt er nu op aan tegen AA Gent 90 minuten lang gelijke tred te houden. De Buffalo’s zijn aan een wisselvallig seizoen bezig en we ruiken onze kans. Hoewel we al heel veel zware nederlagen moesten incasseren, blijft de sfeer uitstekend. We beleven nog steeds plezier aan het voetbal. We blijven ook strijdvaardig. We recupereerden de jongste weken een aantal geblesseerden en komen met een degelijk elftal aan de aftrap.”

“Er was wel wat interesse van clubs, maar praktisch gezien is Eendracht momenteel de beste optie. Ik volg in Gent een lerarenopleiding en woon in Oudegem. Ik kan met de fiets naar de trainingen komen. Op het moment dat ik mijn contract verlengde, werd me van de clubleiding overigens beloofd dat er nog versterking zou bijkomen, maar dat gebeurde niet. We hebben wel kwaliteit in onze rangen, maar de kern is onvoldoende breed om blessures op te vangen. De clubleiding beseft dat en maakt nu werk van versterking. Tijdens de winterstop zal er één speelster van Anderlecht en één van Club Brugge aangetrokken worden. De langdurige geblesseerde Anais Bey-Temsamani (ex-Anderlecht) zal na de winterstop wellicht inzetbaar zijn, zodat we na Nieuwjaar toch wel over een competitieve ploeg zullen beschikken.”