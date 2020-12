Loes Sels niet zeker dat ze start SP in Boom haalt: “Moe, maar na val in Tabor stijf in rug en schouders”

veldrijdenOf Loes Sels (35) zondag op De Schorre in Boom de start van de vijfde manche van de Superprestige haalt, is nog niet helemaal zeker. Door een valpartij kort na het begin van de Wereldbeker in Tabor kon ze deze week niet echt trainen.

Shirin Van Anrooij, de jonge Nederlandse van de Telenet Baloise Lions, was het voornaamste slachtoffer van de val in een flauwe bocht kort na de aanhef van de eerste Wereldbekerproef van het seizoen. Zij moest naar het ziekenhuis. Loes Sels dook bovenop de fietsen van gevallen rensters, maar hervatte vrij snel. Even later staakte ze toch de strijd.

“Drie dagen later is er nog altijd stijfheid in de schouders en rug”, zucht Sels. “Maandag ben ik een eerste keer naar de kinesist geweest. Vandaag (donderdag, red.) word ik een tweede keer behandeld. Woensdag heb ik wat kunnen losrijden. Normaal doe ik op woensdagnamiddag een stevige bostraining, maar dat kon ik niet. Ik voel me ook nog altijd redelijk moe. De verplaatsing Kortrijk-Tabor, die val plus de terugkeer naar huis hakken er toch wel flink ik. Ik vrees dat dit impact op mijn conditie zal hebben. Of ik in Boom kan starten, valt af te wachten.”

Draait niet echt lekker

De renster van IKO-Crelan hoopte in Tabor op UCI-punten, maar moest na de tuimelperte snel opgeven. Achteraf bleek dat haar fietskader gescheurd was. Daags voor de Wereldbeker werd ze in Kortrijk twaalfde. In klassementscrossen haalde ze deze winter nog geen enkele keer de top tien.

“Het draait niet zoals ik zou willen”, geeft Sels toe. “Het is wat het is. Eigenlijk rijden wij elke week een manche van de Wereldbeker. Het niveau is bijzonder hoog geworden. Niet evident om een sterke uitslag te halen. Neen, ik heb nog geen enkel moment gedacht aan stoppen. Zo lang ik dit leuk vind, ga ik door. Ik doe dit nog altijd veel te graag. Ik ben 35 jaar. Heel wat rensters bewijzen dat je na je 35ste nog een tijdje kan doorgaan. Denk maar aan Ellen Van Loy en Katherine Compton. Dat het nu wat minder loopt, knaagt niet aan mijn motivatie. Ik ga er nog altijd honderd procent voor.”