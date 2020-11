llse Verwichte eerste vrouwelijke voorzitter van Merkem Sport: “Geen probleem om mij staande te houden in mannenwereld”

De voorzitterstransitie bij Merkem Sport verliep afgelopen zomer vrij geruisloos, maar de aanstelling van Ilse Verwichte is een unicum in het bestaan van de blauw-witte vereniging. Verwichte is de eerste vrouwelijke voorzitter van stamnummer 6127, nadat ze de voorbije jaren al actief was in het hoofd- en jeugdbestuur.

“Het was al een tijdje bekend dat mijn voorganger Rik Cailliau een opvolger zocht”, steekt de 39-jarige Verwichte van wal. “Na drie jaar in het hoofdbestuur en meerdere jaren in de jeugdwerking voelde ik me klaar voor een stap hogerop. De mensen schrokken even toen ik mijn kandidatuur voorstelde, maar in de stemming kreeg ik vlot het vertrouwen boven de andere kandidaat. Voetbal is een mannenwereld, maar als vrouw ondervind ik vooralsnog geen problemen om me hier staande te houden. Ik heb wel al wat ervaring in het verenigingsleven, maar voorzitter zijn van een voetbalclub is toch een ander verhaal. Hier moet ik wekelijks toch wel enkele uren werk in steken.”

Engagement

Waar hield de Merkemse zich de voorbije maanden mee bezig? “Aan de start van het seizoen hield ik me bezig met het bestellen van de kledij van de eerste ploeg”, vervolgt Verwichte. “Verder is er ook heel wat administratie, zoals facturen inboeken, betalingen opvolgen en contracten met de sponsors afsluiten. Dat allemaal gaat gepaard met maandelijkse vergaderingen, maar gelukkig sta ik er niet alleen voor. De andere bestuursleden steken ook heel wat tijd en moeite in deze taken.”

De band met Merkem Sport is niet ver te zoeken. “Mijn zoon Yentl sloot zich hier acht jaar geleden aan als jeugdspeler. Via een vriendin ben ik dan bij de eerste ploeg terecht gekomen en hebben we het initiatief genomen om de jeugdwerking te optimaliseren. Na enkele jaren zette ik de stap naar het hoofdbestuur, alwaar ik sinds dit seizoen nu de voorzitter ben. Ondertussen speelt mijn zoon hier bij de U17.”

Financieel gezond

De voorbije seizoenen vierde Merkem twee titels maar degradeerde het ook éénmaal. Ondertussen speelt het in derde provinciale. “Hier zitten we op onze plaats”, bevestigt de voorzitster. “Vorig seizoen hebben het behoud niet kunnen verzekeren in tweede, maar de sfeer en gezelligheid in derde vind ik een groot pluspunt. De supporters zijn, in de mate dat ze mogen komen van de overheid, in grotere getallen aanwezig. In deze coronatijden blijven we ook financieel gezond. Uiteraard zijn de inkomsten wat gezakt, maar de sponsoring loopt verder en in de matchen die we mochten spelen, zat de kantine telkens goed gevuld. Veel kosten moeten we op dit moment ook niet maken, dus er is op dit moment absoluut geen reden tot paniek”, besluit Verwichte, die in het dagelijks leven in een boekhoudkantoor werkt.