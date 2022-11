Lize Timmermans na de stuntzege in Charleroi: “In ons Antwerps Volley Team draait alles rond vertrouwen”

“Het was een bijzonder zware confrontatie die wel 2,5 uur duurde”, beschrijft Lize Timmermans het beklijvend duel dat met bravoure gewonnen werd door Antwerpen: 2-3 (25-18, 21-25, 15-25, 25-20, 17-19). “Monika Chrtianska, de topaanvalster van Charleroi, kan wel een stevig balletje slaan, hoor. Vanuit onze opslagen konden we hen in moeilijkheden brengen. De servicebeurten van de ingekomen Eline Fieremans, onze enige aanwinst van het team, lukten wonderwel. We waren goed voorbereid en we kregen meer en meer vleugels.”

Bekermatch

“Onze eerste competitiewedstrijd in Oostende verliep twee weken geleden echt moeilijk”, herinnert de kapitein van Interfreight Brabo Antwerpen zich. “Het was een zware verplaatsing. We volleybalden met te veel twijfels. Woensdag vertrokken we met goede moed naar Charleroi. De zaal ligt ons blijkbaar, we hadden trouwens superleuke herinneringen aan onze ontmoetingen van vorig jaar. In ons team draait het allemaal rond vertrouwen.”

“Zaterdag gaan we opnieuw naar de kust”, blikt Lize Timmermans vooruit. “Deze keer spelen we tegen Hermes voor de Belgische beker. Deze confrontatie wordt totaal anders. Ons eerste doel is om tegen Oostende een betere prestatie neer te zetten. Het zelfvertrouwen na onze overwinning tegen Charleroi heeft een boost gekregen. In een bekermatch is de druk en de beleving helemaal niet te vergelijken met een ontmoeting in de Liga. De rechtstreekse uitschakeling speelt ongetwijfeld een belangrijke rol. Het is erop of eronder. We gaan ons focussen op ons eigen spel. We weten dat we veel beter kunnen tegenover onze vorige match tegen de kustploeg. Dat willen we zaterdag laten zien. De afstand naar het Sportpaleis is trouwens langer voor Oostende dan voor ons.”