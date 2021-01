Lize Timmermans met Antwerp Ladies tegen Michelbeke: “Rol van kapitein is nieuwe uitdaging”

VOLLEYBAL LIGA VROUWENDit is het derde jaar dat Lize Timmermans (21) bij het Interfreight Antwerp Volley Team speelt en op erg jonge leeftijd is de middenspeelster aangesteld als kapitein van de Antwerp Ladies. Sinds alleskunner Sarah Cools niet alleen in het midden, maar dit jaar op alle posities ingezet wordt, neemt Timmermans de taak van midblokker over.

De volleybalster is in Leuven aan haar vierde jaar kinesitherapie bezig en zit momenteel in volle examenperiode. “De goesting is enorm groot om erin te vliegen na zo’n lange onderbreking”, benadrukt Timmermans. “Dan maken we daar graag tijd voor. De taak als kapitein is een nieuwe uitdaging voor mij. Ik sta veel in contact met onze trainster Cristina Moga. Ik krijg bepaalde taken en dat loopt prima.”

Eigen verantwoordelijkheid nemen

“Wij hebben intussen twee matchen achter de rug tegen VDK Gent”, blikt de 21-jarige volleybalster even terug. “De eerste confrontatie was in de Beker van België en toen was het toch wel wat aanpassen. In de tweede wedstrijd, voor de competitie, toonden we in één week tijd verbazend veel progressie. Dat is erg positief in aanloop naar de clash van zaterdag tegen Michelbeke.”

“Voor Michelbeke begint het pas. De Oost-Vlaamse club zal misschien ook geconfronteerd worden met aanpassingsproblemen, zoals wij dat meemaakten tijdens onze eerste wedstrijd”, gaat Timmermans voort. “Uit dat tweede duel met Gent hebben we alvast veel vertrouwen getankt. Natuurlijk hebben die eigen foutjes ons in het verlies geduwd. De verantwoordelijkheid voor die enkele opslagen - om dat als voorbeeld te nemen - moeten we zelf nemen. Daar moeten we ons niet achter verschuilen. Als jong team mogen we geen excuses zoeken, de verantwoordelijkheid ligt volledig bij ons”, klinkt het. “We helpen elkaar voortaan door positieve feedback te geven en elkaar te steunen.”

Er konden inderdaad veel deugddoende momenten genoteerd worden. En naast Sarah Cools volleyballen, daar kan je alleen maar van genieten. “Wanneer een aanvalster zo vlot scoort, dan wordt het gemakkelijker voor ons”, weet Timmermans tot besluit. “Maar Michelbeke heeft ook sterke - vooral buitenlandse - aanvalsters. Het wordt een stevige uitdaging.”

