Lize Timmermans: “Ik wil met Brabo Antwerpen naar een vijfde plaats en een Europees ticket mikken”

“Vooral over onze prestatie in blok en verdediging ben ik zeer tevreden”, vertelt Christina Moga. “Tchalou is de grootste ploeg van de reeks. Wanneer je constateert dat onze kapitein Lize Timmermans zeven ‘killbloks’ kon neerzetten, dan weet je dat je aan een sterke prestaties bezig bent. Het was een echte teamoverwinning, waarbij Famke Boonstra - na amper twee trainingen met de Antwerp Ladies - toch haar steentje heeft bijgedragen.”

Ploeg heeft nieuwe drive gevonden

“Famke is een knappe aanvalster van 20 jaar”, beschrijft de Antwerpcoach haar nieuwe aanwinst. “Ze is 1.92 meter lang. De samenwerking met de spelverdeling moet nog groeien. De speelster van het talententeam uit Nederland stuwt alvast de motivatie omhoog. Vrijdag waren we voor de eerste keer met twaalf op training. Dat was zo aangenaam, het niveau ging spectaculair de hoogte in.”

“We zijn met volle moed aan 2023 begonnen”, merkt uitblinkster Lize Timmermans op. “We hebben hard gewerkt en willen gemotiveerd op zoek gaan naar een sterke tweede helft van het seizoen. We hebben meteen twee overwinningen beet. Dat Famke Boonstra er nu bijkomt, is heerlijk. Zij is een leuke, aangename speelster. De ideale aanvulling voor onze andere hoekaanvalsters. Deze jonge volleybalster past perfect in het profiel van onze club.”

“Het hele team gaat erop vooruit”, stelt de middenspeelster vast. “Caitlin Vandeperre brengt een zekere volwassenheid in haar acties. Straks komt Sarah Cools er waarschijnlijk nog bij. Ik durf mikken naar de vijfde plaats. Dat geeft recht op Europees volleybal volgend jaar. Daar wil ik echt voor gaan. Heel de ploeg heeft een nieuwe drive gevonden. We gaan zeker op zoek naar meer overwinningen”, besluit de studente, die de laatste examens kinesitherapie in Leuven gestart is.

