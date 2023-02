Lizards Lubbeek-Leuven trekt Kristof De Loose en Peter Bierinckx aan: “Blijven na spectaculaire groei inzetten op kwalitatieve opleidingen door toptrainers”

Het gaat goed bij Lizards Lubbeek-Leuven. In de competitie spelen er verschillende ploegen mee voor de titel en vier ploegen staan in de halve finales van de beker van Vlaams-Brabant. Meer dan veertig nieuwe jeugdleden sloten zich dit jaar al aan én ook de bewegingsschool Learn2Move ziet het aantal leden gestaag toenemen.

“Dat we drie nieuwe jeugdploegen inschrijven tijdens de winterstop is ongezien”, zegt sportief verantwoordelijke Dries Hoeyberghs. “Tegelijk is het ook een boost voor iedereen die voor en achter de schermen meewerkt aan de club om te zien dat ons harde werk aanslaat bij spelers en ouders.”

Twee nieuwe grote namen

Door het stijgend aantal leden moet Lizards ook op zoek naar extra trainers. “Ook bij trainers zien we dat ons verhaal, dat we nu al enkele jaren aan het schrijven zijn, aanslaat. Quasi al onze trainers hebben al bevestigd voor volgend seizoen en ondertussen hebben we ook twee nieuwe grote namen weten binnen te halen.”

Kristof De Loose is de eerste grote naam. De Loose is op dit moment aan de slag als directeur Sportkaderopleiding bij Volley Vlaanderen en organiseert onder Volley United clinics rond jeugdvolleybal in de hele wereld. “Kristof zal als consulent onze jeugdtrainingen van U9 tot U15 komen ondersteunen en onze bestaande trainers bijscholen en bijstaan met tips en tricks”, stelt Hoeyberghs. “Met zijn staat van dienst is hij een enorme aanwinst voor onze jeugdopleiding. We zijn dan ook vereerd dat we zo’n expert kunnen toevoegen aan onze club.”

“Ik kijk ernaar uit om mijn steentje bij te dragen om het positieve volleybalklimaat dat leeft bij de Lizards voort mee te ontwikkelen”, reageert De Loose. “Ik ben dan ook blij dat Lizards overtuigd is van de meerwaarde die ik voor hun club en voor hun jonge, beloftevolle trainers kan betekenen.”

Quote Peter Bierinckx neemt volgend seizoen bij de Dames A het stokje over van Andy D’Hondt, die na drie succesvol­le seizoenen een sabbatjaar neemt Dries Hoeyberghs, Sportief verantwoordelijke

De tweede grote naam komt er volgend seizoen bij de Dames A. Lizards trekt Peter Bierinckx aan. Hij verdiende in het verleden al zijn strepen bij onder andere de Antwerpse clubs Hemiksem en Amigo’s Zoersel. “Peter is een toptrainer wiens palmares zowel bij vrouwen, mannen en jeugd uitpuilt”, verklaart Hoeybergs. “Ook voor Dames A heeft hij grootse plannen, met de ambitie om op termijn de ploeg nog een reeks te laten stijgen.”

“Peter neemt zo het stokje over van Andy D’Hondt, die na drie succesvolle seizoenen een sabbatjaar neemt. Onder zijn leiding stegen onze Dames A opnieuw naar nationaal niveau en zullen we daar dit jaar ook in de top vijf eindigen. We willen Andy dan ook graag bedanken voor de goede en succesvolle samenwerking van de afgelopen jaren”, besluit Hoeyberghs.

