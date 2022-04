Lizards Lubbeek-Leuven kijkt uit naar Leuven Beach: “Opnieuw een internationaal toernooi met topspelers van over de hele wereld”

“Opnieuw zal het Ladeuzeplein omgetoverd worden in een tropisch strand waarop genoten kan worden van een waaier aan zomerse activiteiten”, luidt het in een persbericht. “Na het succes van vorig jaar komt er ook opnieuw een internationaal Beach Pro Tour Futures-toernooi waarbij topspelers van over de hele wereld naar België afzakken. Opvallend, want het toernooi van vorig jaar was oorspronkelijk als een eenmalig event gepland.”

De organisatie van Leuven Beach is opnieuw in handen van volleybalclub Lizards Lubbeek-Leuven. “Vorig jaar organiseerden we het internationaal toernooi als een stunt”, zeggen Danny Rens en Johan Neven, die verantwoordelijk zijn voor de organisatie bij de Lizards. “Het deed ons deugd dat alle reacties van de verschillende betrokken federaties, onze partners en het aanwezige publiek unaniem positief waren.”

“Al snel kwamen ook de talloze vragen om ook dit jaar opnieuw de internationale kaart te trekken. Vooral de unieke locatie en de vriendelijkheid van de supporters viel bij de internationale spelers in de smaak. In gesprekken met de Stad Leuven en Volley Belgium bleek al snel dat zij ook enthousiast waren om er opnieuw voor te gaan, waarna we als club natuurlijk ook niet meer lang getwijfeld hebben.”

(lees hieronder verder)

Volledig scherm Een bovenzicht van de terreinen op het Ladeuzeplein. © Rob van Roy / RV

Het volledige programma van Leuven Beach, dat ook dit jaar bijna twee weken zal duren, wordt later bekendgemaakt. “Leuven Beach is in al die jaren uitgegroeid tot een van de grootste zomerevents van onze stad”, vult Leuvens schepen van Sport Johan Geleyns aan. “Jaar na jaar werd Leuven Beach groter en genereerde het meer aandacht in binnen- en buitenland. Ook voor de Leuvenaars is Leuven Beach telkens een feest waarbij veel te zien en te beleven is dankzij de sportieve en gezinsvriendelijke randanimatie. Daarom investeren we als stad graag in dit evenement om zo onze naam als beste Europese sportstad voort waar te maken.”

Ook Dries Koekelkoren, vorig jaar nog winnaar van het internationaal toernooi in Leuven en nu Beach-coördinator bij Volley Vlaanderen, is zijn nopjes. “Dit is heel mooi voor het Belgische volleybal. Dit geeft iedereen de kans om internationale toptalenten van over de hele wereld aan het werk te zien op de prachtige site van Leuven. Vorig jaar waren er bijvoorbeeld spelers van de VS, maar ook van Japan. Het is geweldig dat iedereen op deze manier kennis kan maken met het spectaculaire beachvolleybal.”

Lees ook: meer beachvolleybal