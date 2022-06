Lizards Lubbeek-Leuven brengt opnieuw twee weken strand en volleybal naar hartje Leuven: “Een zomers paradijs”

Dit jaar staat onder andere een splinternieuwe beachbar centraal op het Ladeuzeplein. “Leuven Beach is intussen een vaste waarde geworden in de Leuvense zomer en ver daarbuiten, maar daar leggen we ons niet zomaar bij neer. Ons streefdoel is om het elk jaar nog wat groter te maken. Met een centrale strandbar leggen we dit jaar de focus nog meer op beleving. Die bar wordt de eye-catcher van het event. Niet alleen upgraden we zo de look en feel van het event, maar op deze manier vermenigvuldigen we de zomerse vibes. Want geef toe, wie wil nu niet van een heerlijk verfrissend drankje genieten met de voetjes in het zand”, besluiten Rens en Neven.