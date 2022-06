Lisa Van den Vonder en Sarah Cools bereiken de halve finale: “Vertrouwen getankt voor de volgende internationale beachtoernooien”

Hoofdtabel in Sicilië

“Dit resultaat hadden we nodig, want in Turkije hebben we wegens ziekte van Lisa Van de Vonder onze kansen niet optimaal kunnen verdedigen”, blikt de Kempense trainer even terug op de ‘future-competitie’ van tien dagen geleden. “De voorbereiding en de nachtrust waren verstoord en daardoor lagen we snel uit dit FIVB-toernooi. Woensdag vertrekken we naar Sicilië voor nieuwe internationale confrontaties. We mogen vrijdag meteen in de hoofdtabel starten. Na onze mooie halve finale in Duitsland is het vertrouwen flink gestegen. Het Belgisch duo beseft nu dat het het niveau aankan. Het moet bevestigd worden met nieuwe spraakmakende resultaten zoals in Hamburg. Dit geeft hen een boost. We kijken met meer overtuiging uit naar onze volgende toernooien in het beachcircuit.”