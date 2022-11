Lisa Rooms wint CrossCup Roeselare en mag naar het EK: “Ik wou zo graag winnen vandaag”

VeldlopenZondag stond in Roeselare de tweede individuele manche van de CrossCup op het programma. Deze veldloop gold tevens als selectiewedstrijd voor het EK veldlopen en daardoor tekenden zowat alle nationale toppers present. Bij de senioren vrouwen ging de overwinning overtuigend voor Lisa Rooms. “Ik was al de hele week bezig met deze wedstrijd.”

Net als de vorige jaren zorgde het regenweer voor een behoorlijk zwaar parcours in Roeselare, maar de heroïsche toestanden van de vorige editie bleven uit. Dat kwam de spanning in de verschillende wedstrijden ook ten goede. Bij de senioren vrouwen nam marathonspecialiste Hanne Verbruggen meteen het initiatief en dat zorgde onmiddellijk voor afscheiding. Ze kreeg het Lokerse duo Eline Dalemans en Lisa Rooms in haar spoor en even verder volgde ook nog Mieke Gorissen. “De eerste twee ronden waren heel gecontroleerd en ik voelde dat ik nog sneller kon", zegt Rooms.

EK-ticket

Toen het viertal samen kwam, achtte Dalemans het moment rijp om een versnelling te plaatsen en de atlete uit Sinaai liep snel een tiental meter uit op de kopgroep. “Op het moment dat Eline aanviel, zat ik nog achter Hanne en ik liet me wat in het slaap wiegen. Ik kon het gat behoorlijk vlot toelopen en toen ik merkte dat Mieke niet zo gemakkelijk terugkwam, wist ik dat ik een grote kans maakte op de overwinning.”

Uiteindelijk bleek de atlete uit Waasmunster duidelijk de beste, want niemand kon haar versnelling in de laatste ronde beantwoorden. Ze finishte met drie seconden voorsprong op Mieke Gorissen. “Ik was al een hele week bezig met deze wedstrijd en ik wou echt winnen. Enkel op die manier was ik helemaal zeker van een ticket voor het EK in Turijn. Ik ben dan ook super blij dat het gelukt is.”

Duidelijke criteria

Rooms was een van de atletes die vorig jaar een rechtszaak aanspande tegen Belgian Athletics omdat toen geen enkele vrouw naar het EK veldlopen mocht. “Ik ben daar niet te veel mee bezig geweest. Dat is iets uit het verleden en ik denk wel dat er nu toch het een en ander veranderd is.”

Er werden door de atletiekbond nu specifieke criteria vastgelegd en een ploeg van vier atletes zou worden uitgestuurd als de vierde binnen de 55 seconden van de winnares eindigde. Dat gebeurde en daardoor mogen naast Lisa Rooms ook Eline Dalemans, Mieke Gorissen en Hanne Verbruggen zich opmaken voor Turijn. “Dat is heel goed nieuws. Ik denk nu niet dat we daar een grootse prestatie gaan leveren, maar ik denk wel dat we daar allevier onze plaats hebben. Dat hebben we afgelopen zomer ook bewezen. Individueel vind ik het ook moeilijk om te zeggen welke plaats ik daar mag ambiëren. Laat ons zeggen dat een plaats in de top twintig misschien wel mooi zou zijn”, besluit ze.

