Lisa Rooms vijftiende in 5000m-finale op EK in München: “Ik ben heel tevreden”

atletiekTwee afstandsloopsters van Av Lokeren, Eline Dalemans (3000m steeple) en Lisa Rooms (5000m), maakten hun debuut op het EK in München. Eline Dalemans wist zich niet te plaatsen voor de finale. Ademhalingsproblemen speelden haar parten. Lisa Rooms eindigde netjes vijftiende in de rechtstreekse 5000m-finale in een recordtijd van 15.50.59.

Eline Dalemans deed in de reeksen van de 3000m een dappere gooi naar een finaleplaats. Tot 2km ging de pupil van trainer Bart Raes vrij goed mee in het pak. Maar de weersomstandigheden speelden niet in het voordeel van de 31-jarige thuisverpleegkundige die soms last krijgt van astma. Ze bolde binnen als zestiende in 10.15.73.

“Tot twee ronden voor het einde was alles gecontroleerd en voelde ik me goed. Plots ging het licht uit en kreeg ik te weinig lucht om op een deftig niveau te kunnen lopen”, blikte ze terug op haar EK-debuut. “Ik viel compleet stil en dacht dat ik de finish niet zou halen. Ik ben wel ontgoocheld. Zeker omdat ik al tijden gelopen had waarmee ik de finale wel zou gehaald hebben. Toch ben ik dankbaar dat ik hier mocht deelnemen en ik heb veel geleerd van de aanloop naar dit kampioenschap en van het kampioenschap zelf. Ik moet het beste nog tonen.”

Hoogstaande finale

Haar kamergenote Lisa Rooms presteerde prima op de 5000m. De vice-Belgisch kampioene cross liep haar eigen tempo in de hoogstaande finale. Nadat ze wijselijk de koploopsters liet gaan, haalde ze op het einde nog wat atletes in. Ze finishte als vijftiende in 15.50.59. Een verbetering van haar besttijd met ruim twee tellen. “Ik ben heel tevreden. Hier had ik vooraf voor getekend”, straalde de loopster uit Waasmunster. “Ik liep een tempo dat voor mij niet te snel was in de eerste drie kilometer. Ik speelde misschien een beetje op safe, maar ik weet dat ik de laatste vijf ronden altijd nog sterk ben. De sfeer was super en ik heb ervan genoten.”

Op het EK cross in december 2021 in Ierland ontbraken Rooms en Dalemans nog. Tot onbegrip van velen werden ze toen niet geselecteerd door de selectiecommissie. Maar op het EK outdoor hebben ze toch een mooi debuut op het Europese toneel gemaakt.

