Lisa Rooms pakt in Diest Vlaamse veldlooptitel

VeldlopenIn het Recreatiedomein Halve Maan in Diest werd zondag de vierde individuele manche van de CrossCup georganiseerd. De wedstrijd op een droog en technisch parcours gold tevens als Vlaams kampioenschap veldlopen. Bij de senioren vrouwen maakte Lisa Rooms na een leuk duel met Chloé Herbiet haar favorietenrol waar. “Ik had de hele tijd het gevoel dat ik de wedstrijd onder controle had”, klinkt het.

Het Kampioenschap van Vlaanderen wordt traditioneel twee weken voor het Belgisch kampioenschap georganiseerd en voor de tweede keer in de geschiedenis van de CrossCup was het Recreatiedomein Halve Maan in Diest daarvoor het strijdtoneel. De atleten kregen een gevarieerd maar heel technisch parcours voorgeschoteld. De senioren vrouwen moesten maar liefst negen kilometer lopen en al vrij snel werd duidelijk dat Lisa Rooms en Chloé Herbiet de sterkste landgenotes in wedstrijd waren. Samen met vier Britse atletes vormden ze al van in de beginfase een select kopgroepje, dat stelselmatig werd uitgedund. Rooms bepaalde voor een groot deel het tempo en even na halfweg moest de laatsteBritse atlete lossen. We kregen dus een duel tussen Herbiet en Rooms.

In Hannuit was Herbiet nog een fractie sneller dan Rooms, maar nu gaf de atlete van AV Lokeren de beste indruk. Bij het ingaan van de laatste ronde plaatste ze een versnelling en beetje bij beetje verloor de Waalse atlete terrein. “Ik had bijna de hele tijd het gevoel dat ik de wedstrijd onder controle had”, aldus Rooms. “Het was een vrij technisch parcours en daardoor probeerde ik zoveel mogelijk op kop te lopen. Ik ben in de sprint sneller dan Chloé en daarom was het ook aan haar om me er af te proberen lopen. Toen ze een aantal keer de kop overnam, voelde het tempo nog steeds heel comfortabel aan. Bij het ingaan van de laatste ronde vond ik dat het nog steeds veel te gemakkelijk ging en dan heb ik een versnelling geplaatst. Dat bleek voldoende voor de overwinning.”

Lisa Rooms kent een heel goeie en constante winter en met de zege in Diest verstevigt ze haar leidersplaats in het klassement van de CrossCup. Op 26 februari vindt in Brussel de laatste manche, het Belgisch kampioenschap, plaats en ook daar zal de atlete uit Waasmunster als topfavoriete aan de start staan.