Lisa Rooms pakt in Brussel eerste nationale veldlooptitel: “Stond heel hoog op mijn verlanglijstje”

BK veldlopenOp het Belgisch kampioenschap veldlopen in Brussel heeft Lisa Rooms haar favorietenrol helemaal waargemaakt. Nadat ze lange tijd de Waalse atlete Chloé Herbiet in haar spoor duldde, maakte ze in de slotronde het verschil en pakte ze met ruime voorsprong haar eerste nationale veldlooptitel. “Deze stond heel hoog op mijn verlanglijstje”, zegt ze.

Door de afwezigheid van de geblesseerde Mieke Gorissen en Eline Dalemans, kondigde het Belgisch kampioenschap veldlopen bij de vrouwen zich vooraf aan als een duel tussen Lisa Rooms en Chloé Herbiet. Rooms was dit seizoen oppermachtig in Roeselare en Diest, terwijl Herbiet in Hannuit als beste Belgische finishte. Beide atletes kwamen heel sterk voor de dag in Brussel en hielden het ook lang spannend. Bij het ingaan van de laatste ronde versnelde Rooms waardoor de Waalse atlete de rol wat moest lossen. Aanvankelijk bleef Herbiet nog op enkele meters hangen, maar uiteindelijk moest ze definitief afhaken en breidde Rooms haar voorsprong verder uit. Zo pakte de Oost-Vlaamse atlete haar eerste nationale veldlooptitel. “Ik ben heel blij dat ik hier vandaag de titel pak”, klinkt het na afloop. “Deze wedstrijd staat immers al zo lang op mijn verlanglijstje.”

“De wedstrijd bleef lange tijd gesloten, maar dat had voornamelijk met de wind te maken. Ik weet dat ik heel snel kan finishen en ik heb een beetje die kaart getrokken vandaag. Die tactiek loonde en ik slaagde erin om in de laatste kilometers weg te lopen van Chloé.” Deze overwinning is voor Rooms een bekroning van een sterk seizoen, waarin ze zeker de meest regelmatige veldloopster was. Bovendien pakte ze ook de eindzege in de CrossCup. “Ik heb een goeie winter gehad en ik hoop dan ook om die lijn te kunnen doortrekken naar de zomer. Begin april trek ik op stage naar Amerika, maar nu is het toch eerst even tijd om te genieten van deze mooie prestatie", besluit ze.

Marie Bilo wint korte cross

Volledig scherm Marie Bilo ging op de korte cross in de laatste rechte lijn voorbij Mariska Parewyck en pakte zo de nationale titel. © BELGA

Op de korte cross bij de vrouwen was het Oost-Vlaanderen boven. Favoriete Mariska Parewyck nam van bij de start haar verantwoordelijkheid en zette, bij het ingaan van de slotronde, met een stevige versnelling de concurrentie op grote achterstand. Dat bleek uiteindelijk een beetje overmoedig, want in de laatste rechte lijn werd ze nog bijgehaald door de 19-jarige Marie Bilo, die zo de nationale titel korte cross op haar naam schreef. Parewyck hield toch nog nipt Lotte Scheldeman af en greep zilver en de CrossCup-eindzege.

Bij de mannen zorgde Lennert Dewulf ei zo na voor een stunt op de korte cross. De atleet van Racing Gent streed met Stijn Baeten voor de titel en moest pas in de laatste hectometers plooien. Nationaal zilver is ook voor hem een bekroning voor een mooi winterseizoen. Op de lange cross bij de mannen zorgde Sander Vercauteren voor de beste Oost-Vlaamse prestatie met een bijzonder knappe zesde plaats.