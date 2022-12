Lisa Rooms na 35ste plaats op EK veldlopen: “Fier op vechtersmentaliteit die ik getoond heb”

Lisa Rooms had tijdens de afgelopen CrossCup-manches bewezen dat ze in goeie doen was en ze keek er dan ook enorm naar uit om zich voor het eerst in haar carrière te testen met Europese veldlooptop. Op papier zag het parcours in La Mandria Park er nog doenbaar uit, maar in werkelijkheid was er een enorm steile drieledige helling, een kunstmatige doortocht door een kasteel en zeer verraderlijke afdaling. “Dit was een ongezien zware cross”, aldus de atlete van AV Lokeren. “Ik denk dat ik hier gewoon een beetje de wetten van de fysica heb ondergaan. Ik ben iets groter en iets zwaarder dan de gemiddelde atleet hier en dat merkte ik vooral op de hellingen, die waren echt verschrikkelijk voor mij. Bergaf kon ik wel nog behoorlijk mijn ding doen en wat atleten inhalen, maar dan moest je daarbij ook weer enorm aandachtig zijn, want er waren stukken waar je gemakkelijk kon uitschuiven en op andere plaatsen moest je dan weer springen. Deze veldloop was gewoon tien keer zwaarder dan de wedstrijd in Brussel.”