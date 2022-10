Lisa Rooms is klaar voor de start van het veldloopseizoen: “Overstap naar nieuwe coach goed verteerd”

AtletiekZondag wordt in Berlare het nationaal veldloopseizoen op gang geschoten met de CrossCup Relays. Dit is elk jaar opnieuw een heus spektakelstuk en voor de nationale toppers is dit de ideale wedstrijd om al eens te kijken hoe goed het gesteld is met de conditie. Lisa Rooms is met AV Lokeren een van de grote favorieten voor de zege. “Ik kijk er alvast enorm naar uit”.

Lisa Rooms heeft een heel mooi zomerseizoen achter de rug. Niet alleen werd ze nationaal kampioene op de 5000m, maar ze plaatste zich op dat nummer ook voor het EK in München. “Kwalificatie voor dat kampioenschap was het grote doel en ik ben heel blij dat ik daarin geslaagd ben”, zegt ze. “Uiteindelijk presteerde ik er met een vijftiende plaats en een nieuw persoonlijk record ook beter dan verwacht.”

Nieuwe coach

Na dat kampioenschap liet de atlete van AV Lokeren weten dat ze na acht jaar afscheid nam van trainer Tim Moriau. Ze vond dat het tijd werd voor een nieuwe uitdaging en ging in zee met de Nederlandse Grete Koens. “Ik had verwacht dat ik een langere aanpassingsperiode ging nodig hebben, maar de overstap is eigenlijk heel vlot verlopen. De basis van mijn trainingen is zo ongeveer hetzelfde gebleven, maar ik train nu wel wat meer volume dan onder Tim. Ik heb de afgelopen maanden hard gewerkt en ik voel echt wel dat ik klaar ben voor het veldloopseizoen. Het mag gaan beginnen”, gaat de atlete uit Waasmunster verder.

CrossCup

Zondag komt die eerste veldloop er dan aan in Berlare, waar ze, samen met AVLO-clubgenotes Elise Van Raemdonck en Charlotte Van Hese, voor een podiumplaats gaat. “Door de afwezigheid van Eline Dalemans zijn we zondag misschien niet meer de uitgesproken favoriet, maar ik denk toch dat we een mooi resultaat kunnen behalen. Ik vind de CrossCup Relays trouwens ook een heel leuke en mooie wedstrijd. Ik mag er een afstand lopen van 2800m en dat ligt me wel. Op die afstand kan ik me nog net iets meer onderscheiden van de marathonloopsters en de snellere 800 en 1500m loopsters. Ik kijk er echt naar uit.”

Een week na Berlare staat dan de eerste individuele CrossCup-manche op het programma. “Mol is altijd een beetje een moeilijke voor mij, want lopen in het zand is niet meteen mijn ding. Toch ben ik er de afgelopen jaren beter in geworden. Ach weet je, als je in vorm bent, dan kun je dat op om het even welk parcours tonen, vind ik. Ik neem momenteel wedstrijd per wedstrijd en ik denk ook nog totaal niet aan het eindklassement van de CrossCup. Mieke Gorissen wordt sowieso de te kloppen vrouw, maar ik verwacht ook wel iets van atletes als Astrid Verhoeven en Chloé Herbiet.”

EK veldlopen

“Het hoofddoel van deze winter is wel het EK veldlopen in Turijn”, blikt Rooms verder vooruit. “Vorig jaar was daar heel veel commotie rond en ik hoop dat er dit jaar toch al iets veranderd is. Om die selectieprocedure fundamenteel te veranderen zullen er allicht verschillende jaren nodig zijn, maar voor mij is het vooral belangrijk dat er duidelijk gecommuniceerd wordt. Net als vorig jaar wil ik naar het EK en ik denk ook dat ik er mijn plaats heb. Dat heb ik afgelopen zomer ook bewezen”, besluit ze.