Lisa Petry en KRC Genk Ladies pakken de volle buit in Aalst: “Hadden meer moeite dan verwacht, maar na de rust telden we de tegenstander helemaal uit”

KRC Genk Ladies had meer last met Eendracht Aalst dan verwacht. De thuisploeg kwam via een omgezette strafschop vroeg op voorsprong en beet daarna flink van zich af. Genk domineerde wel, maar had moeite om te scoren. Een trefzekere Joy Kersten zorgde met twee treffers voor de ommekeer. Met drie doelpunten in de laatste vijfminuten won Genk uiteindelijk toch nog met ruime 1-5 cijfers.

Het grasveld van Aalst lag er met de felle regenval van de laatste dagen niet echt goed bij. Het waren vooral de Genkse meisjes die daar moeite mee hadden. Toch nam Genk Ladies de beste start. Het was evenwel de thuisploeg die via een omgezette strafschop van Van Caesbroeck tegen de gang van het spel op voorsprong klom. Genk was even van de kook, maar kon na een fout op Luna Vanzeir, ook vanop de stip via Kersten tegenscoren. In de slotfase van de eerste helft kwam Genk wel goed weg, toen zowel De Frère als Van Mullem het doelhout troffen.

Genk scoort viermaal na de rust

Na de rust nam Genk de wedstrijd definitief in handen en drukte Aalst achteruit. Na een hoekschop van Gielen was het opnieuw Joy Kersten die voor de 1-2 zorgde. Bij de thuisploeg brak de veer en Genk drukte door. Dat leverde in de absolute slotfase nog drie doelpunten op. De ingevallen Geraedts schoof een voorzet van Wielockx binnen en na een fout op Sterre Gielen dikte Sien Vandersanden via een strafschop de stand verder aan. In blessuretijd legde Kelsey Geraedts met een tweede treffer de eindcijfers vast.

Lisa Petry analyseert

Genk Ladies had meer last met Aalst dan verwacht. Dat vond ook Genks middenvelder Lisa Petry. “Vergeet niet dat we deze week nog twee fel betwiste oefenwedstrijden speelden tegen PSV Eindehoven en Fortuna Sittard”, startte Petry de persbabbel. “Beide teams horen tot de top van de Nederlandse eerste divisie en dat liet toch wel wat sporen na. Ook de slechte staat van het veld hinderde ons even. Ondanks de vroege achterstand hebben we nooit gepanikeerd. In de tweede helft haalden we terug ons normale niveau. We gingen dieper spelen en drukten de tegenstander achteruit. Doelpunten bleven dan ook niet uit. De ruime 1-5 cijfers zeggen voldoende.”

Toppers komen er aan

Na de onverwachte thuisnederlaag tegen Gent hebben jullie zich goed herpakt. “In de klassering staan we op een vijfde plek met één winstwedstrijd minder dan de leiders. We zijn inderdaad op de goede weg. Al moet ik er eerlijkheidshalve aan toevoegen dat we de punten pakten tegen de zogenaamde “kleintjes”. Volgend weekend spelen we voor de beker en daarna begint het moeilijke werk met een thuiswedstrijd tegen Anderlecht. We steken alsmaar beter in vorm en dat is een opsteker voor de duels tegen de bovenste helft van de klassering”, besluit Lisa Petry.

E.Aalst: Engelen, De Bruijn (71' Schampheleer), Van Loock, De Frère, Suenens, Broos, Tielemans, Vandenhouwe, Van Mullem, Van den Bossche, Van Caesbroeck.

KRC Genk Ladies: Van Seijst, Sneyers, Camps, Vanhoudt (68' Vanaenrode), Martin, Petry (80' Duijsters), Vandersanden, Geers, Gielen, Kersten (80' Geraedts), Vanzeir (59' Wielockx).

Doelpunten: 16' Van Caesbroeck (strafschop, 1-0), 39' en 67' Kersten (strafschop, 1-1 en 1-2), 85' Geraedts (1-3), 87' Vandersanden, strafschop, 1-4), 90'Geraedts (1-5).