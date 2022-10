Lisa Petry en een gretig KRC Genk Ladies winnen met ruime 3-0 cijfers tegen Standard: “Bij Genk was de drang om te winnen groter”

KRC Genk greep tegen Standard een verdiende zege. Buiten de eerste tien minuten was de thuisploeg steeds dominant. Het team van trainer Guido Brepoels speelde op een volwassen manier en sloeg op de juiste momenten bijzonder efficiënt toe. Standard bleef wel knokken tot het einde, maar raakte amper aan kansen.

Volwassen voetbal en efficiënt

Vlak voor de rust zette loopwonder Luna Vanhoudt haar team op voorsprong. “De actie startte bij Sien Vandersanden, die Vanaenrode knap diep stuurde. Lisa Petry miste de voorzet, maar ik kwam op het juiste moment ingelopen en trapte hard binnen”, blikt Luna Vanhoudt trots terug. “Van trainer Brepoels mag ik de volledige linkerflank doen en vandaag leverde dit de openingstreffer op. Anderzijds blijf ik mijn verdedigende taken uitvoeren. Voor de tweede maal op rij hielden we achterin de nul. Toch leuk als de puzzelstukjes zo in elkaar vallen?”

Met een dubbele wissel en een agressievere aanpak probeerde Standard na de rust het tij te keren. Tevergeefs. Het gedreven jonge Genkse team speelde vanuit een sterke organisatie en won meer duels. Met een assist en een doelpunt besliste Lisa Petry de wedstrijd. “Ik denk dat er bij ons de drang om te winnen groter was dan bij onze tegenstander en we werkten ons overwicht ook bijzonder efficiënt af”, klonk Petry tevreden. “Beide doelpunten na de rust werden knap voorbereid en prima afgewerkt. Telkens behielden we het overzicht. Sien pegelde mijn voorzet via de onderkant van de lat in doel en nadien schoof ik in één tijd de gave aflegger van Gwen Duijsters laag in de hoek binnen. Het was voor de eerste keer dat ik tegen mijn ex-ploeg kon scoren”, genoot Lisa Petry.

Te weinig drang om te winnen

In het Standardkamp was de ontgoocheling groot. “Mits een zege waren we in de rangschikking over de Genkies kunnen wippen. Neen dus. De 3-0 is misschien iets overdreven, maar wel verdiend”, klonk Hanne Merkelbach die vijf jaar voor Genk Ladies speelde teleurgesteld. “Genk was veel gretiger en doeltreffender. We haalden niet ons normaal niveau. We toonden te weinig grinta en misten agressie in ons spel. Dit kon veel beter.”

Guido Brepoels zag een sterk Genk verdiend de driepunten opeisen: “We pakken 6 op 6 tegen twee concurrenten voor play-off 1. Dan mag je best tevreden zijn. De talrijke supporters keren tevreden huiswaarts. Onze ploeg stond goed. Zowel op aanvallend als verdedigend vlak. Ook onze wisselspeelsters toonden zich alert. We waren vandaag één hecht team en dan haal je resultaten”, weet de Genktrainer.

KRC Genk Ladies: Van Seijst, Sneyers, Camps, Vanhoudt (68' Gielen), Vanaenrode, Martin (63' Duisters), Pauwels, Petry (84' Kersten), Vandersanden, Geers, Vanzeir.

Standard: Damman, Marinucci, Blave, Miller (77'' Rosala), Gelders (77' Catinus), Nelissen (53' Janssens), Coutereels, Brackman, Fon, Merkelbach (53' Van Eynde), Cordier (76' Tom).

Doelpunten: 37' Vanhoudt (1-0), 55' Vandersanden (2-0), 84' Petry (3-0).

Geel: Coutereels, Martin, Fon, Rosala.