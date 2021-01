Lisa Neyt (Michelbeke) moet op zoek naar nieuwe ploeg voor volgend seizoen: “Ik maak me zorgen over mijn toekomst”

Het is al de tweede keer in haar carrière dat Lisa Neyt hetzelfde ervaart. Twee jaar geleden leek haar toenmalige club VDK Gent er ook mee op te zullen houden, maar kwam er alsnog een oplossing uit de bus. Nu kreeg Neyt dezelfde koude douche over zich heen. Of er nu ook een wonder zal geschieden, is maar zeer de vraag.

Al doet het gerucht wel de ronde dat huidig premier (en raadgever bij Saturnus Michelbeke) Alexander De Croo toch nog een poging zou willen ondernemen om een doorstart te nemen. “Maar ik weet niet of we nog hoop moeten hebben”, meent Neyt. “Wijzelf zijn dinsdagavond ingelicht, maar uiteraard valt die beslissing niet plots. Alle begrip voor wat Karel en Sonia allemaal voor deze club en alle speelsters hebben betekend, maar als er nog iets te redden zou geweest zijn, dan had men daar wellicht toch al vroeger mee begonnen”, vermoedt Neyt.

Quote De plaatsjes zijn duur bij de verschil­len­de clubs. Een nieuwe ploeg vinden zal niet vanzelf­spre­kend zijn. Lisa Neyt

In een persmededeling geeft de club aan dat ze verwacht dat alle speelsters wel makkelijk elders onderdak zullen vinden, maar Neyt is daar zo zeker niet van. “Ikzelf zou graag in de hoogste regionen van het volleybal actief blijven, maar veel opties heb je niet als Oost-Vlaamse speelster. De plaatsjes zijn duur bij de verschillende clubs. Ik maak me dus echt wel zorgen over mijn toekomst. Het zal echt niet zo vanzelfsprekend zijn om een nieuwe club te vinden.”

“Maar laat me toch benadrukken, ik neem het bestuur van Michelbeke niks kwalijk. Dit is een warme club waar elke speelster zich goed voelt. Daar heeft het bestuur steeds hard aan gewerkt. Het is daarom zo jammer dat dit stopt”, aldus Neyt.

Mokerslag verteren

Ze hoopt dat de speelsters na een competitievrij weekend de mokerslag kunnen verteren. “En dan hebben we nog de rest van de competitie om ons in de kijker te spelen en er het beste van te maken. We hebben er, denk ik, alle belang bij.”

