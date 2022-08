Lisa Lefere schenkt Zulte Waregem in slotminuut eerste driepunter: “Op afvallende bal na corner”

vrouwenvoetbal super leagueZulte Waregem heeft een eerste zege beet. Bij KV Mechelen, nieuwkomer in de Super League, zorgde Lisa Lefere in de slotminuut van de reguliere speeltijd voor het enige doelpunt. Ook de eerste Essevee-goal van het seizoen!

Trainer Kenny Engels voerde in vergelijking met de verloren thuismatch tegen Club YLA één wijziging door. Centrale verdediger Amber Bert maakte plaats voor aanvaller Talitha De Groote. Dus pakte hij uit met een lichtjes herschikte defensie. Net als tegen Club YLA begon Lisa Lefere (25) op de bank. Halfweg viel ze al in voor De Groote. “Ik mocht diep in de spits invallen”, verduidelijkt Lefere. “Maar in de loop van de tweede helft week ik uit naar de linkerflank en ging Henriette Awete diep in punt spelen.”

Met andere woorden: trainer Engels deed er alles aan om bij de nieuwkomer in de Super League de drie punten te veroveren. Die kwamen er ook. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd. “Op een corner”, vertelt Lefere. “Bij hoekschoppen krijg ik de opdracht om op de afvallende bal bij de pinken te zijn. Ik overlegde even met Nicky Van Den Abbeele. Omdat ik van plan was mee te gaan in de zestien en de bal te proberen binnenkoppen. Ik bleef toch buiten de rechthoek wachten. De bal werd weggewerkt. Ik controleerde met mijn linkerbil en trapte met rechts. Meteen voelde ik dat het doelpunt zou zijn.”

Veel concurrentie

De beslissende treffer goed voor de eerste driepunter van het seizoen. “Op het einde werd het een hele nerveuze bedoening”, gaat Lefere verder. “De scheidsrechter liet naar ons gevoel heel lang over spelen. We hielden stand en hebben onze eerste drie punten beet. Nu volgen twee matchen op eigen veld. Volgende zaterdag tegen Aalst, twee weken later tegen AA Gent Ladies. Laat ons hopen dat we ook uit die partijen enkele punten kunnen puren.”

Lisa Lefere, vorig seizoen topschutter bij de B-ploeg van Zulte Waregem in tweede nationale, tekende enkele maanden geleden een contract bij de Super Leagueploeg. Tegen Club YLA viel ze acht minuten voor tijd in, in Mechelen kreeg ze 45 speelminuten. “Jawel, offensief is er in de kern veel concurrentie, maar dat is noodzakelijk want het werkt stimulerend”, besluit Lefere.

