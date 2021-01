Lisa Foucart speelt met Kortrijk derby tegen haar ex-ploeg Waregem: “Blijft een bijzondere match”

Zaterdagavond speelt Kortrijk Spurs in Top Division Women de West-Vlaamse derby tegen nieuwkomer Basket Waregem. Voor Lisa Foucart is dit duel nog dat tikkeltje meer bijzonder, want zij speelde jarenlang bij Waregem. Een duel op het scherpst van de snee wordt dit dus.

Kortrijk blies dit seizoen al warm en koud, met enkele klinkende overwinningen, maar ook verliesbeurten die je niet verwacht had. “Het seizoen verloopt wat met ups en downs” vertelt Lisa Foucart. “We behaalden bijvoorbeeld begin januari een hele mooie winst tegen topploeg Kangoeroes Mechelen, maar gingen daarna de boot in tegen Luik. We weten waaraan we de komende weken kunnen werken.”

Voor Foucart is het vooral heel bijzonder dat ze kan sporten, in tegenstelling tot nagenoeg iedereen. “In deze moeilijke coronaperiode zijn we vooral heel blij dat we mogen basketten en onze ploegmaten kunnen zien. We zijn heel dankbaar en willen er het beste van maken. Persoonlijk ben ik zelf nog wat aan het zoeken. Ik ben nog niet tevreden over hoe ik momenteel presteer maar ik blijf hard werken. Ik vertrouw erop dat ik mijn draai nog zal vinden.”

Geen onderschatting

Basket Waregem is terug van weggeweest op het hoogste niveau en wist dit seizoen nog geen enkele wedstrijd te winnen. “Het zal alvast een wedstrijd worden met twee gemotiveerde ploegen. We onderschatten Waregem zeker niet. Het is een jong en enthousiast team dat ondertussen toch al mooie dingen heeft laten zien. We zullen ons uiterste best doen om de match tot een goed einde te brengen.”

Waregem is voor Foucart ook nog iets meer, want ze speelde er jaren. “Ik heb inderdaad heel wat jaren bij Waregem gespeeld en heb daar mooie herinneringen. Dat blijft toch wel altijd bijzonder. Maar de wedstrijd op zich bekijk ik niet anders dan de andere wedstrijden. Ik hoop dat het een mooie derby wordt.”

In de klassering zit er op de top drie na veel op een zakdoek. “We bekijken het match per match. Een specifieke plaats in de klassering is moeilijk te voorspellen. We moeten winnen tegen onze rechtstreekse concurrenten en hopen dat we tegen de topploegen een mooie prestatie kunnen neerzetten. We hopen zo hoog mogelijk te eindigen”, besluit Foucart.