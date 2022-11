Liridon Balaj timmert bij SK Deinze aan zijn carrière: “Het voelde goed om een eerste keer te scoren”

Aanvoerder Gaëtan Hendrickx, halfweg de eerste periode van de match bij Jong Genk (0-0) uitgevallen, is fit voor de partij van zondagnamiddag. De middenvelder werkte een normale trainingsweek af. In de loop van de tweede helft van de match in de Cegeka Arena kreeg Liridon Balaj van trainer Marc Grosjean een eerste lange invalbeurt (32 minuten). In de bekermatch tegen Eupen stond hij aan de aftrap en nam hij de derde goal voor z’n rekening.

“Het voelde goed om mijn eerste doelpunt voor SK Deinze te scoren”, blikte de 23-jarige Kosovaar terug naar de bekermatch. “Denk dat we allemaal goed presteerden tegen Eupen en de eersteklasser verdiend uitschakelden. Waardoor we op woensdag 21 december thuis tegen Zulte Waregem verder bekeren. Ik vermoed dat we ook tegen die ploeg een kans maken.”

Beterschap

Maar eerst speelt Deinze nog een vijftal competitiewedstrijden. Te beginnen thuis tegen Lierse Kempenzonen. “Ik heb twee matchen van Lierse gezien”, ging Balaj verder. “Een goeie ploeg die in de bovenste helft van het klassement staat. Omdat we pas zondagnamiddag spelen hebben we een lange week om de partij voor te bereiden. Dat is een pluspunt. Zelf begin ik me ook beter en beter te voelen. Mijn start bij Deinze was een beetje moeilijk, maar nu gaat het goed, die lijn wil ik doortrekken.”

Zwitserland

Balaj speelde de voorbije drie seizoenen bij het Zwitserse Aarau, een club uit de tweede afdeling. De aanvaller zag in Zwitserland het levenslicht, maar heeft de Kosovaarse nationaliteit. In eigen land stootte hij, voor zijn transfer naar Aarau, door naar het eerste elftal van FC Besa. Begin september loodste zijn manager hem naar Deinze, waar hij een contract heeft voor twee jaar met optie op een derde.

“Toen het project uit de doeken werd gedaan, was ik meteen gewonnen voor SK Deinze”, beweerde Balaj die in Ronse verblijft. “Ik denk dat ik in Zwitserland op ongeveer hetzelfde niveau voetbalde als hier. In het offensieve compartiment kan ik op drie posities spelen: rechts of links, maar ook op positie ‘tien’. Mijn voorkeur gaat uit naar rechts vooraan. Ik speelde ook al voor de nationale ploeg van Kosovo. Doordat ik de voorbije maanden weinig speelde, werd ik niet meer opgeroepen.”

