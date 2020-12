Lior Refaelov en Jérémy Gélin over nederlaag Antwerp: “We gaan niet stoppen nu”

Frey van levensbe­lang voor Waas­land-Beveren: “Ik vind het oké dat ze me ‘de tank’ noemen”

18:19 Twee dingen weten we intussen zeker over Michael Frey(26): hij is van onschatbare waarde voor Waasland-Beveren én het is een rare snuiter. Beide stellingen bevestigde de Zwitser nogmaals tijdens en na de 2-0 overwinning van Waasland-Beveren tegen Moeskroen. Hij bracht zekerheid met een doelpunt in extra tijd, en was een vat vol droge antwoorden achteraf.