Lior Refaelov (Antwerp) vraagt geduld: “Ook onder Leko was in het begin niet alles geweldig”

Als we de tactische aanpak op tafel leggen, wikt en weegt Refaelov z’n woorden. “Mijn mening? Zeker thuis zou ik vol vooruit spelen tegen een ploeg als Oostende. Just go for it. Pressing, één tegen één. Zoals we deden. Maar oké, deze coach focust meer op het proberen houden van de nul en van daaruit op te bouwen. Niet dat er niks is toegestaan of dat we geen vrijheid hebben, maar er zit toch veel minder risico in dan vroeger. Weet je, ik denk dat we nog tijd nodig hebben. Om uit te voeren wat de coach wil. Hij heeft veel ervaring, won titels. En met Ivan was in het begin ook niet alles geweldig, toch? Trouwens, ook de sleutelspelers, ikzelf ook, moeten meer tonen. Dit gaat niet alleen over een nieuwe trainer of een andere manier van voetballen, maar ook wij, spelers moeten onze verantwoordelijkheid nemen en leiderschap tonen. Op en naast het veld. Want met alles wat er is gebeurd, de comeback van Didier (Lamkel Zé, red.) de wissel van de coach, Mbokani en Faris (Haroun, red.) die er niet bij zijn, ... Dat heeft allemaal een impact op ons, maar wij moeten dat managen en focussen. Uitvoeren wat de coach vraagt”, klinkt het. Waarop de Israëliër met een positieve noot eindigt. “Dit is niet het einde van een verhaal. We hebben nog steeds een goede kans op de top vier. Dit was inderdaad een sleutelmatch, we missen een kans op de tweede plaats, aan ons om nu terug te vechten en ons voetbal weer te verbeteren.”