Lintenaar Matz Sels is bijna opnieuw fit na half jaar blessureleed, maar waagt zich niet aan voorspellingen voor 2021: “Het EK speelt alleen in mijn achterhoofd”

Voetbal2020 was niet het jaar van Lintenaar Matz Sels, of toch de tweede helft ervan niet. De doelman scheurde begin juli bij het begin van de voorbereiding met het Franse Strasbourg zijn achillespees en was meteen out voor de rest van het jaar. Maar er is licht aan het einde van de tunnel. Sels staat weer op het veld en kijkt, zij het voorzichtig, vooruit. “Het EK speelt alleen in mijn achterhoofd.”

Het jaar begon nochtans goed voor Sels. In zijn tweede seizoen bij Strasbourg stond de voormalige doelman van onder andere AA Gent en Anderlecht in alle wedstrijden onder de lat en had zijn ploeg zich in de veilige middenmoot genesteld.

“Mocht het seizoen twee weken eerder zijn stilgelegd zouden we ons zelfs verzekerd hebben van Europees voetbal”, zegt hij. “Maar we verloren punten in onze laatste twee duels en zo bleven we met lege handen achter. Niemand weet hoe het zou gelopen zijn als de competitie niet zou zijn stopgezet. In Frankrijk werd snel besilst om alles te staken en dan heb je altijd twee kampen van voor- en tegenstanders. Maar het heeft nog weinig zin om daar bij stil te staan.”

Te meer omdat Strasbourg het dit seizoen moeilijker heeft om zijn stempel te drukken en maar net boven de degradatiezone bengelt. “Op kwalitatief vlak moeten we zeker beter kunnen, maar we slepen onze mindere start mee. Ik geloof in elk geval in de goede afloop. Er zijn nog voldoende wedstrijden om op te klimmen in de stand.”

Sprint

Blijft nog de vraag wanneer Sels zelf opnieuw een rol van betekenis kan spelen voor zijn ploeg? De 28-jarige doelman raakte immers zwaar geblesseerd nog voor het seizoen begon. “Ik denk dat we een een week of twee ver waren in de voorbereiding. Tijdens een oefening op training liep ik eerst achteruit om daarna vooruit te sprinten en bij die beweging ging de achillespees in volle rek. Eerst dacht ik nog dat een van de poppen waar we rond moesten bewegen achteraan op mijn voet was gevallen. Maar toen ik omkeek en die nog allemaal recht stonden, begreep ik meteen dat het goed fout zat.”

“Het was een ongelukkig toeval, maar de gevolgen waren wel heel zwaar. De eerste paar dagen heb je dan tijd nodig om alles op een rijtje te zetten. Om in juli te beseffen dat je seizoen er al voor de helft op zit, dat is slikken, maar ik ben niet iemand die bij de pakken blijft zitten. De lastigste momenten waren, en zijn nog steeds, de wedstrijddagen. Je zit in de tribune machteloos toe te kijken terwijl je de ploeg wil helpen. Maar er zijn natuurlijk veel ergere dingen. Ik las enkele dagen geleden nog een interview met Miguel Van Damme... (stilte) Kippenvel.”

Op schema

“Hoe ver ik nu sta? Op zich lig ik op schema. Ik kan al wat lopen en enkele oefeningen doen op het veld. Maar er is een groot verschil tussen een bosloop en explosieve trainingen of tussen jezelf klaar voelen en wedstrijdfit zijn. In eerste instantie moest ik mijn conditionele achterstand wegwerken, want na bijna een half jaar zonder voetbal was die vrij groot. Verder mis ik ook nog kracht in mijn linkerkuit. Ik doe dus geen voorspellingen en heb ook geen datum geprikt waarop ik weer een officiële match wil keepen. Al hoop ik in januari wel weer met de groep te kunnen trainen.”

EK

Met dan nog een half jaar te gaan lijkt ook een selectie voor het EK met de Rode Duivels niet meer onhaalbaar. Zeker nu er met Anderlechtdoelman Hendrik Van Crombrugge ook nog een concurrent onder het mes moet. “Ik las dat ook en in mijn achterhoofd speelt het EK wel, maar ik leg me er geen extra druk voor op. Natuurlijk wil ik er graag bij zijn, maar het heeft geen zin om stappen over te slaan in het herstelproces. Fit worden en blijven is mijn eerste bekommernis. De volgende stap is wedstrijden spelen en dan moet ik nog presteren om een eventuele selectie af te dwingen. Dat zijn nog veel voorwaarden om aan te voldoen.”

Corona

“En ook corona is iets waar we nog altijd rekening mee moeten houden. Je merkt aan alles en iedereen dat er wat losser met de regels wordt omgesprongen dan tijdens de eerste lockdown, maar ik neem liever toch niet te veel risico’s. Voorlopig bleven ik en mijn familie van een besmetting gespaard en dat wil ik ook zo houden. Een of twee weken ziek zijn, is misschien niet onoverkomelijk, maar ik ben vooral op mijn hoede voor de blijvende schade. Dat risico mag je als topsporter niet nemen.”

“De lockdownfeestjes waar voetballers bij betrokken zijn? Er is altijd een minderheid die het anders ziet of het niet beseft, maar ik vind dat we bevoorrecht zijn. We mogen blij zijn dat we onze sport en job kunnen uitoefenen en tegelijkertijd zijn de mensen ook blij dat er sport op tv is om voor de nodige afleiding te zorgen in deze moeilijke tijden. Hopelijk zijn we snel van corona af in 2021 en kunnen de stadions weer vollopen met fans. De voorbije maanden hebben we gemerkt hoe bepalend hun afwezigheid kan zijn.”

Hein

Tot slot: Wat vindt Matz Sels van de terugkeer van Hein Vanhaezebrouck bij AA Gent? De man waarmee hij zelf kampioen werd bij de Buffalo’s en later ook nog even mee samenwerkte bij Anderlecht. “Of hij de juiste man is om Gent weer op de rails te zetten? Als er iemand van een groep spelers een ploeg kan maken, dan is het Hein wel. Als hij tijdens de korte winterstop een mini-voorbereiding kan houden, zal dat heel snel effect hebben.”