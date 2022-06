Line Martens (JC Nevele) naar EK U18 in Kroatië: “Proberen om een paar kampen te winnen”

Eind 2021 haalde Line Martens brons op het Belgisch kampioenschap in Herstal. Toen nog in de klasse tot 48 kilogram. Nadien stapte ze over naar een hogere gewichtsklasse (-52 kg). De nieuwe jeugdkampioenschappen verliepen niet naar wens voor de judoka van Judoclub Nevele. Want tweede op het Vlaams kampioenschap in Deinze en vijfde op de nationale titelstrijd in Tielt. Daarvoor had Line Martens wel een plausibele verklaring.

“Dit is mijn eerste seizoen in de klasse tot 52 kilogram: die overstap vroeg toch enige aanpassing”, blikt Martens terug. “Bovendien raakte ik geblesseerd aan de knie. In de aanloop naar het BK had ik weinig kunnen trainen. Intussen kreeg ik de kans om drie European Cups af te werken. In Straatsburg, de eerste van drie, ging het veel beter dan verwacht. Het was mijn eerste toernooi op dat niveau. Omdat ik nog maar net terug was na letsel dacht ik hooguit één of twee kampen te kunnen winnen. Ik haalde de finale, verloor die wedstrijd, maar was heel tevreden met die tweede plaats.”

Negentiende op wereldranking

Daarna trok Martens naar Boekarest waar ze haar eerste kamp verloor, in de herkansingen twee keer won en uiteindelijk zevende werd. Haar derde European Cup in het Portugese Coimbra verliep minder goed. “Ik maakte een kleine fout in mijn eerste kamp wat werd afgestraft”, gaat de jonge judoka verder. “Dat kan gebeuren. Het was een wedstrijd tegen een Nederlandse die ik normaal wel moet aankunnen.”

Op de internationale ranking staat Line Martens negentiende. In Porec is ze de negende hoogst gerangschikte deelnemer. “Ik vermoed dat het niveau op het EK nog een stukje hoger zal zijn dan op de European Cups”, blikt Martens vooruit. “Alle sterke judoka’s zullen present zijn. Op European Cups is dat niet altijd zo, daar worden keuzes gemaakt. Vrijdag ga ik proberen om het podium te halen. Of toch zeker om een paar kampen te winnen.”