Lindsay De Vylder na International Belgian Track Meeting: “Wist dat ik niet top zou zijn”

Derde in de ploegkoers met Robbe Ghys en vroege uitschakeling in de reeksen van het omnium! Zo zag de terugkeer van Lindsay De Vylder (26) naar de pistecompetitie er dit weekeinde uit.

De koppelrit begon zaterdag uitstekend voor De Vylder-Ghys. De eerste tussensprint was voor onze landgenoten. Tot halfweg stond het duo van Sport Vlaanderen-Baloise aan de leiding. Maar dan lieten zij zich verrassen. Pas na de achtste van twaalf tussensprinten verschenen De Vylder-Ghys opnieuw in de spits van de koers.

Te ver uitgezakt

“We zetten ons even achteraan, maar Yoeri Havik en Jan Willem van Schip hadden dat blijkbaar gezien en trokken hard door”, vertelde De Vylder. “Door de hectiek van de koers konden we niet meteen reageren. Daar verliezen we tegenover de Europese kampioenen tien punten. Nadat we weer aanpikten liepen we in de volgende tussenspurt twee punten in. Wat toont dat we toch in orde waren. Maar wij hadden de inspanning alleen moeten doen. Dat maakte het verschil.”

In de slotsprint om dubbele punten ging ook de tweede plaats verloren. Die ging naar de Japanners Imamura-Kuboki. Eén van de Japanners ging net voor de streep nog over Havik en pakte de tien punten. “Die Japanners waren mij helemaal ontgaan, ik dacht dat ze gedubbeld waren”, gaf De Vylder eerlijk toe. “Het gevoel bij de derde plaats in deze ploegkoers is toch een beetje dubbel. Anderzijds, ik wist dat ik nog niet top zou zijn. Ik vermoed dat dit ook voor Robbe Ghys geldt. We hadden deze meeting nodig om op elkaar ingespeeld te geraken.”

Nations Cup Glasgow

In het vooruitzicht van volgende week. Op de Nations Cup in Glasgow zullen De Vylder-Ghys de ploegkoers rijden. Op zoek naar punten voor de kwalificatie voor de pistewereldkampioenschappen half oktober in Parijs.

Zondagvoormiddag ging De Vylder ook zijn kans tijdens het omnium van de International Belgian Track Meeting. Door het grote aantal deelnemers waren drie kwalificatiereeksen nodig. De beste acht per reeks mochten naar het eigenlijke omnium. De Vylder sprokkelde in die puntenrit zes punten, maar daarmee werd hij in zijn reeks pas negende.