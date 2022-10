Lindsay De Vylder mikt op de Spelen in Parijs: “Wil het pistecoach Kenny De Ketele zo moeilijk mogelijk maken”

Vier kandidaten voor twee plaatsen! Dat is de situatie. Naast Lindsay De Vylder en Fabio Van den Bossche zijn ook Robbe Ghys (out met een knieblessure) en Jules Hesters kandidaat voor de ploegkoers op de Spelen van 2024. Eén van hen zal in Parijs ook het omnium moeten rijden. Enkele weken geleden hoopte De Vylder tijdens de Europese pistekampioenschappen in München bondscoach Kenny De Ketele al voor een stuk te overtuigen. Door een valpartij in de Ronde van Wallonië haalde hij dat EK jammer genoeg niet.

“Voor mij persoonlijk dit jaar absoluut een dieptepunt”, vertelde de pistier uit Laarne, die al enige tijd in Anzegem woont. “Heel de zomer was ik bezig met dat EK. Ik was er ook klaar voor. Dat ik München miste was heel zuur. Langs de andere kant was ik blij dat de andere Belgen het op dat EK zo goed deden.”

Elkaar begrijpen

Want het regende medailles voor de Belgische pistiers. Ghys pakte zilver in de puntenkoers, Hesters brons in de afvalling, Lotte Kopecky goud in de afvalling en puntenkoers, Ghys-Van den Bossche brons in de koppelrit. Een trend die door Kopecky donderdagavond op het WK afvalling werd verdergezet, want ze kroonde zich in Parijs tot wereldkampioene in dit nummer. En ei zo na pakte Tuur Dens in de scratch ook een medaille. Hij viel als vierde net naast het podium.

“Iedereen moet zich bewijzen voor de Spelen van 2024”, benadrukte De Vylder. “De eindbeslissing ligt bij Kenny De Ketele. Het is mijn bedoeling om het hem bij die keuze zo moeilijk mogelijk te maken. Een ploegkoers doe je altijd met twee. Het is niet zo dat iemand van ons hoopt dat de andere het niet goed doet. Op training wisselen we ook vaak van partner. In de aanloop naar een kampioenschap is het goed om twee weken samen te trainen. Want in een koppelkoers moet je elkaar begrijpen, je moet van elkaar de sterktes en de zwaktes kennen. Je mag je medemaat niet total loss rijden.”

Lees ook: meer wielrennen