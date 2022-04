Lindsay De Vylder in International Trackmeeting in Gent: “Kwalificeren voor het omnium niet evident”

De International Belgian Trackmeeting lokt schoon volk. Niet minder dan drie regerende wereldkampioenen zakken naar de Blaarmeersen af: de Italiaanse Letizia Paternoster (afvalling), de Fransman Benjamin Thomas (puntenkoers) en de Nederlander Harrie Lavreysen (teamsprint, keirin en sprint). Op Lotte Kopecky na zullen ook alle Belgische pistiers deelnemen. Voor enkelen onder hen wordt het een generale repetitie richting de eerste Nations Cup die eind volgende week in Glasgow wordt gereden. Ook voor Lindsay De Vylder (26). De naar Anzegem uitgeweken prof uit Laarne liet zich de voorbije weken zien in lange vluchten in Ster van Bessèges, Ruta del Sol (waar hij Rune Herregodts aan ritwinst hielp), Gent-Wevelgem én Ronde van Vlaanderen.

Iets meer overschot

“Op zich ben ik content over mijn wegcampagne”, blikt De Vylder terug.

“Ik raakte wat makkelijker in die vroege vluchten. Wellicht omdat ik iets meer overschot had dan vroeger. In de Ronde van Vlaanderen was het niet mijn bedoeling mee te schuiven, maar ik zat op vinkenslag omdat zeker iemand van Sport Vlaanderen-Baloise moest mee zijn in de lange ontsnapping. Zo was ik toch mee. Telkens ging dat ten koste van een degelijke uitslag. In Harelbeke ging ik niet mee en finishte ik in een peloton met onder meer Oliver Naesen en Greg Van Avermaet.”