Lindemans Aalst wint thriller tegen VHL en plaatst zich voor Champions Final 4: “Een enorme opluchting”

Het was youngster Robbe Van de Velde die na een zinderende wedstrijd voor de opluchting zorgde bij het thuispubliek. De 19-jarige receptie-hoekspeler scoorde via het Leuvens blok het matchpunt. “Wat er op dat moment door me heenging? Niet veel eigenlijk”, reageert de Temsenaar. “Ik was gewoon superblij dat we het alsnog gehaald hebben nadat het er helemaal niet goed uitzag. We begonnen nochtans heel sterk aan de wedstrijd en slaagden erin om een hoge opslagdruk te ontwikkelen waarmee de bezoekers het moeilijk hadden. We kwamen vrij makkelijk op een 2-0-voorsprong. Ik dacht op dat moment niet dat de kwalificatie al binnen was, want ook in de bekermatch tegen Maaseik lieten we het na een dubbele voorsprong tot een tiebreak komen. In de derde beurt begonnen we nog goed, maar dan keerde de wedstrijd. Wij gingen minder goed serveren, terwijl VHL een hogere opslagdruk ontwikkelde. En dat is in feite de rest van de wedstrijd zo gebleven.”

Alles of niets

Bij een 2-2-stand volgde dus een tiebreak, de derde opeenvolgende tegen Leuven. “VHL liep uit tot 9-13 en dan zag het er absoluut niet goed uit”, besefte ook Van de Velde. “Op zo’n moment is het alles of niets. Robin Overbeeke schudde dan een fantastische opslagreeks uit zijn mouw. VHL had het daar heel moeilijk mee en kon het niet afmaken. Wij hebben de kansen wel gepakt. De opluchting was enorm. De drie wedstrijden die we tegen VHL speelden konden even goed anders zijn uitgedraaid. Beide teams waren enorm aan elkaar gewaagd. We speelden maar liefst vijftien sets op een week tijd.”

Europees volleybal

Om een mislukt seizoen te vermijden was het voor Aalst superbelangrijk om na het verlies in de bekerfinale tegen Gent de Champions Final 4 te halen. “Hetzelfde gold voor Leuven. Het had even goed anders kunnen uitdraaien. Omdat Gent de beker heeft gewonnen, levert winst in de Challenge Final 4 geen Europees ticket op. Daarom was het des te belangrijker voor ons om ons te plaatsen voor de play-offs. Wij zijn nu zeker dat we komend seizoen op het Europese toneel mogen aantreden. In de play-offs hebben we niets te verliezen. Iedereen begint vanaf nul en we kunnen zonder stress of druk spelen. We zien wel waar we uiteindelijk uitkomen. Beginnen doen we komende zaterdag met een uitmatch tegen Maaseik.”

In het tweede duel tegen VHL afgelopen woensdag begon Van de Velde nog als basisspeler, maar in de eerste set blesseerde hij zich aan de schouder.

“Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar vermoedelijk is de schouder even uit de kom gegaan. Ik had veel pijn. Zaterdag had ik nog last, maar ik kon wel spelen. In de derde en vierde set mocht ik invallen en in de beslissende set stond ik ganse tijd tussen de lijnen. Uiteraard ben ik tevreden dat ik mijn steentje kon bijdragen. Ik hoop verlost te geraken van mijn blessure tegen het begin van de nacompetitie.”

Lees ook: meer volleybal Euromillions League