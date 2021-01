Lindemans Aalst verliest met 3-0 in Maaseik: “Natuurlijk kunnen we finale nog halen”

Aalst keerde pas vrijdagvond terug van het Champions League-tornooi in Polen. Onder hen ook Matej Smidl, de doublure van hoofdaanvaller Jeroen Oprins. De naam van de Tsjechische opposite stond echter niet op het wedstrijdblad. Enkele uren voor het bekerduel tegen Maaseik maakte de club bekend dat het afscheid had genomen van Smidl die in zijn thuisland voor SKV Usti nad Labem gaat spelen. “Matej had vorige week al aangegeven dat hij liefst zou terugkeren naar Tsjechië”, aldus coach Johan Devoghel. “In onderling overleg werd beslist om hierop in te gaan. Dat had natuurlijk wel tot gevolg dat we tegen Maaseik maar negen inzetbare spelers hadden. Veel wisselmogelijkheden zijn er niet. François Lecat is langdurig out met een schouderblessure en Seppe Van Hoyweghen speelt nog maar op halve kracht. Kapitein Simon Van de Voorde werd in de laatste Champions League-wedstrijd tegen Kedzierzyn nog gespaard om zijn opspelende elleboog te laten rusten. Hij raakte wel speelklaar.”

Hoekspeler Robbe Van de Velde had het goed gedaan in Polen en kreeg in de starting six de voorkeur op de Portugees José Pedro Gomes. “Onze eerste en derde set waren zeker niet slecht”, aldus de analyse van de Aalsterse coach. “Als we iets precieser zouden zijn geweest in sommige acties, had het een heel andere wedstrijd kunnen zijn. Dat was jammer genoeg niet het geval. We hebben ons goed verweerd, maar kwamen te weinig tot scoren. Uiteraard speelde bij ons ook de vermoeidheid een rol. We speelden drie matchen op evenveel dagen en keerden pas gisteren uit Polen terug. Dat is zwaar, zeker als je amper wisselmogelijkheden hebt. Uiteindelijk won Maaseik verdiend. ”

Als Aalst de bekerfinale wil halen, moet het komende zaterdag in Schotte winnen met 3-0 of 3-1 én nadien ook de golden set winnen. Geen eenvoudige opdracht, maar Devoghel gelooft er nog in. “Natuurlijk kan dat. Als we de mentaliteit van de eerste en derde set, en in feite van de ganse match, aan de dag kunnen leggen, zijn er mogelijkheden. Als we onze kansen benutten, geloof ik dat het nog wel kan. We hebben nu een week de tijd om de return voor te bereiden. Francesco Zoppellari doet het aan de pas niet slecht, al had hij tegen Maaseik af en toe wat mindere momenten. We hopen Seppe snel volledig te kunnen recupereren.”