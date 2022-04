Lindemans Aalst uitgeteld voor titelfinales: “Plezier maken en goed volleybal brengen in resterende matchen”

Aalst is nog steeds puntenloos en heeft niets meer te winnen of te verliezen in de resterende matchen tegen Roeselare en Maaseik. “Het is altijd beter om derde dan vierde te eindigen en daar moeten we ook voor gaan. Het was geen makkelijk seizoen voor ons en we moeten ook geen wonderen verwachten. We gaan wellicht geen twee matchen meer winnen. Roeselare kan dinsdag zekerheid verwerven over de eerste plaats door tegen ons te winnen en gaat het dus niet kalm aan doen. De West-Vlamingen willen doorgaan op hun élan. En Maaseik is zaterdag mogelijk nog in strijd om de tweede plaats en zal supergemotiveerd zijn. Wij moeten proberen deze twee laatste matchen zo goed mogelijk af te sluiten. Als we niet kunnen winnen, moeten we het publiek toch goed volleybal laten zien. Ondanks ons verlies kwamen de supporters ons na de match in Menen trouwens zeggen dat ze een toffe strijd hadden gezien. Los van het resultaat gaan we die twee laatste wedstrijden nog proberen plezier te maken en onze supporters een toffe avond bieden”.