Lindemans Aalst trekt zonder play-offticket én gehavend naar Champions League

Dankzij de 1-3-winst in de derby tegen Gent van vrijdagavond namen de Lindemansboys een bonus van één punt op de Leuvenaren. Het team van Kris Eyckmans zorgde daags nadien echter voor de verrassing door een puntje af te snoepen van de Limburgse leider Maaseik. Leuven heeft een wedstrijd meer gewonnen zodat Aalst in de uitgestelde wedstrijd tegen Roeselare minstens een punt moet pakken om samen met Maaseik, Roeselare en Menen te mogen deelnemen aan de Champions Final 4.

“Het is natuurlijk jammer voor ons, maar het heeft geen zin om ons te focussen op het resultaat van Leuven tegen Maaseik”, aldus assistent-coach Geert Walravens. “Wij hadden het zo ver niet mogen laten komen. We lieten onderweg te veel punten liggen. Als we bijvoorbeeld onze 2-0-voorsprong tegen Achel omgezet hadden in een 3-0-winst in plaats van een 2-3-verlies, dan was het al beklonken.”

“Wij deden vrijdag tegen Gent wat we moesten. Tegen een gemotiveerd tegenstander was het niet makkelijk, maar we wonnen met 1-3. We moeten nu een punt pakken in de inhaalmatch tegen Roeselare. Ik heb er nog geen zicht op wanneer die match gespeeld zal worden. Wij vertrekken nu vijf dagen naar Polen, dan volgen er zowel voor ons als voor Roeselare de halve finales van de beker en nadien trekken de West-Vlamingen naar Modena.”

Druk programma

Voor deel twee van zijn Champions League-avontuur kan Aalst niet rekenen op al zijn effectieven. François Lecat is out met een schouderblessure en de Portugese aanwinst José Pedro Gomes is niet speelgerechtigd omdat hij eerder dit seizoen al Europees speelde met zijn ex-club Dinamo Boekarest. Jakub Rybicki en de piepjonge Robbe Van de Velde zijn dus de enige inzetbare hoekspelers. Daarnaast is Seppe Van Hoyweghen twijfelachtig. De Aalsterse spelverdeler sukkelt met een duimblessure en kwam tegen Gent slechts enkele punten in actie.

“Gomes maakt de trip naar Polen wel mee”, legt Walravens uit. “Zo kan hij toch samen trainen met de groep. We nemen morgen (maandag, red.) om 7 uur de bus. Onze vliegreis richting Warschau vertrekt in Zaventem rond 11.30 uur. Na een vlucht van ongeveer twee uur komen we aan in Polen waar we eerst een corona-sneltest moeten ondergaan. Na een busrit van een tweetal uren komen we aan in ons hotel in Belchatow. We trainen maandag al een eerste keer in de sporthal die maar op enkele minuten rijden van ons hotel ligt.”

“Ons programma is hetzelfde als dat van begin december. We beginnen dinsdag om 18 uur tegen Fenerbahce, woensdag om 18 uur tegen Kedzierzyn en onze laatste match tegen thuisclub Belchatow is voorzien op donderdag om 20.30 uur. Vrijdag rond de middag begint onze terugreis en zaterdagavond worden we al verwacht in Maaseik voor de heenwedstrijd van de halve finale van de beker.”

In de kijker spelen

Door de verschillende afwezigheden wordt het moeilijk voor Aalst om in Polen iets te rapen. “In de heenwedstrijden waren Oprins en Poda geblesseerd en ook nu missen we enkele spelers waardoor we minder wisselmogelijkheden hebben. Het is niet ondenkbaar dat we in sommige rotaties een vijftal punten terugkrijgen. Je staat ook tegenover heel sterke tegenstanders. We gaan het toernooi wellicht niet winnen, maar dat neemt niet weg dat we tot het uiterste zullen gaan eens we op het veld staan. Tenslotte staan onze jongens tegenover de betere teams van Europa en willen ze zich graag in de kijker spelen.”

