Lindemans Aalst stelt nieuwe coach Idner Martins voor: “Hij is hongerig en enthousiast”

De in Brazilië geboren Martins heeft nog niet zoveel ervaring als trainer. Als speler des te meer. De gewezen hoek-aanvaller had een carrière van 26 jaar bij meer dan 20 clubs in 13 verschillende landen. Zo verdedigde hij onder meer de kleuren van Istanboel BBSK (Turkije), Thessaloniki (Griekenland waar hij in 2007 samen met Frank Depestele de kampioenstitel mocht vieren), Friedrichshafen (Duitsland waar hij ploegmaat was van Red Dragon Matthias Valkiers) en Zaksa Kedzierzyn (Polen). Zijn actieve loopbaan sloot hij af bij het Duitse Rottenburg. Als coach haalde hij bij Rottenburg zijn eerste prijzen met de U16 en U18. Bij het Zweedse Örkelljunga, zijn eerste team als hoofdcoach van een herenploeg, werd hij in maart 2021 uitgeroepen tot coach van het jaar. Nadien was hij een zevental maanden actief bij Police SC in Qatar.

In een eerste reactie toonde Martins zich dankbaar. “Ik ben blij om hier te zijn en met de verwelkoming en wil de club bedanken voor de geboden kans”, aldus Martins. “Ik wil heel graag meewerken aan het project van Lindemans Aalst en hoop dat ik zowel de doelstellingen van de club als die van mezelf kan bereiken.”

Zelfde golflengte

Pascal Debels, CEO van Lindemans Aalst, was verheugd de komst van Martins te kunnen aankondigen. “Toen we bekend maakten dat Johan Devoghel zou stoppen als hoofdcoach (Devoghel was de voorbije negen seizoenen T1 en vervoegt vanaf volgend seizoen het dagelijks bestuur, red.), kregen we een 20-tal sollicitaties binnen”, licht Debels toe. “We hadden een bepaalde visie en idee voor ogen waaraan de coach moest voldoen. Een aantal namen konden we al schrappen omdat we, los van hun kwaliteiten als trainer, meenden dat ze niet in het DNA van de club pasten. Met enkele coaches hebben we gesprekken gehad en met Idner hadden we meteen een goed gevoel en zaten we op dezelfde golflengte. Daarnaast -en we moeten dat niet onder stoelen of banken steken, zeker na de Coronatijden- moest het ook budgettair haalbaar zijn. Alles bij elkaar genomen klikte het met deze coach het best.”

Hongerig en enthousiast

Martins staat nog maar aan het begin van zijn carrière en kan nog geen indrukwekkende adelbrieven voorleggen. “We hadden het onszelf makkelijk kunnen maken door Joël Banks of Sasha Koulberg, gevestigde waarden in de Belgische competitie, binnen te halen. We hebben, zoals destijds met Johan Devoghel, echter gekozen voor een heel enthousiast iemand en een trainer die graag met jongeren werkt. Idner is heel hongerig en enthousiast. Het viel bij de gesprekken op dat hij zijn huiswerk al heel goed gedaan had. Hij had zijn analyse van de spelers al klaar. Het klikt ook perfect met het bestuur en de sportieve staf. Ook met Johan Devoghel zit hij op dezelfde golflengte. Dat vind ik een belangrijk punt. We willen met Martins graag hetzelfde verhaal schrijven als met Johan. We hopen de juiste beslissing te hebben genomen, maar dat zal de toekomst uitwijzen.”

Contractbesprekingen

Martins woont met zijn gezin in Düsseldorf en zal de resterende play-off-wedstrijden van zijn toekomstige ploeg volgen. “De nieuwe coach werd al voorgesteld aan de spelers. Hij zal mee de contractbesprekingen voeren voor komend seizoen. Het leek ons geen goed idee om de ploeg uit te bouwen en dan de coach voor voldongen feiten te stellen. Seppe Baetens, Robin Overbeeke, Renars Jansons en Robbe Van de Velde hebben alvast nog een lopend contract.”