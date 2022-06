Lindemans Aalst speelt komend seizoen opnieuw Europees

Aalst dwong zijn Europees ticket afgelopen seizoen af in een spannende strijd met Haasrode-Leuven die pas in het ultieme slot beslist werd. In de 1/32e finales komen de Ajuinen nog niet in actie. In de volgende ronde is de winnaar van het duel tussen VCA Amstetten Nö en Kfar Saba de tegenstander. Het eerste team beëindigde de reguliere competitie in Oostenrijk als vice-kampioen, maar moest in de play-offs drie ploegen laten voorgaan. Kfar Saba is geen onbekende. In seizoen 2016-2017 stond Aalst al eens tegenover de Israëliërs. De thuismatch verliep onder strikte veiligheidsvoorwaarden en was de eerste Europese wedstrijd in de nieuwe thuishaven Schotte. Zowel thuis als in Israel won Lindemans vlot met 3-0.