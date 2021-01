Lindemans Aalst pakt een set tegen Poolse topper Kedzierzyn: “Fier op dit jonge team”

Het gerenommeerde Kedzierzyn is het team waarmee Red Dragon Sam Deroo drie landstitels en twee bekers pakte én de huidige werkgever van ex-Aalst-kapitein Adrian Staszewski. De Polen domineerden poule A en bleven ongeslagen, net als in hun nationale competitie. Aalst moest zich dus weinig illusies maken om alsnog zijn eerste Champions League-zege te pakken. Toch begonnen de Lindemans-boys zonder complexen en met overtuiging. Kedzierzyn had in zijn vijf poulewedstrijden slechts twee sets verloren (tegen Belchatow), maar moesten de eerste beurt verrassend aan de Oost-Vlamingen laten. Een knappe prestatie van het piepjonge Aalst. Simon Van de Voorde kwam niet in actie zodat de pas 24 jaar geworden Wiltenburg de oudste speler van de Ajuinen was. De gemiddelde leeftijd van de zeven starters bedroeg net geen 21,5 jaar.

“Ik ben heel tevreden met de prestatie van de spelers in de laatste twee wedstrijden”, aldus de Aalsterse coach. “Belchatow en Kedzierzyn zijn toppers en beide teams moesten terugkeren naar hun basisteam omdat het met hun andere spelers niet lukte. Vooral de mentaliteit waarmee de jongens gespeeld hebben, doet me plezier. Er werd gevochten voor elke bal. Dat was ook met aandrang gevraagd na de zwakke prestatie in de openingsmatch tegen Fenerbahçe. Ik kan de spelers enkel maar feliciteren met de getoonde reactie, individueel én als groep. Je mag niet vergeten dat we tegen topploegen speelden. Voor dit heel jonge team is dit een unieke ervaring waaruit ze zeker geleerd hebben. Zowel tegen Belchatow als tegen Kedzierzyn zijn we in de vierde set lang meegegaan. Als we enkele ballen meer konden scoren, had het misschien anders kunnen lopen. Simon Van de Voorde kwam de laatste wedstrijd niet in actie. Hij had last aan de elleboog en we wilden geen risico nemen. Twan Wiltenburg heeft hem goed vervangen.”

Verbetenheid meenemen naar België

Veel tijd om te bekomen van hun Europese wedstrijden hebben de spelers van Lindemans Aalst niet. Vrijdagmiddag vatten ze de terugreis naar België aan en zaterdagavond staan ze voor de Belgische beker in de Steengoed Arena in Maaseik. “We hebben die wedstrijd nog niet voorbereid. Deze week lag onze focus op de Champions League. Wij vertrekken morgenmiddag met de bus naar de luchthaven van Warschau. In de voormiddag start onze voorbereiding op de match tegen Maaseik. Zij hebben de ganse week gehad om het bekerduel voor te bereiden en zullen ook frisser voor de dag komen. Je mag niet vergeten dat wij op drie dagen tijd evenveel wedstrijden afwerkten met amper negen spelers. We gaan naar Limburg om er zo’n goed mogelijke uitgangspositie af te dwingen. De manier waarop we in onze tweede en derde Champions League-match gespeeld hebben, moet vertrouwen geven. We toonden de agressiviteit waaraan het ons soms ontbreekt. Die verbetenheid moeten we proberen mee te nemen naar België”.