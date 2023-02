Lindemans Aalst laat het afweten in slotmatch tegen Achel: “Enkel Robbe Van de Velde zorgde voor scorend vermogen”

Wanprestatie

“Neen, dit was duidelijk niet waarop we gerekend hadden”, schudde assistent-coach Joost Van Kerckhove het hoofd na de wanprestatie van zijn team. “De uitslag van de partij tegen Achel kon ons niet echt iets meer opleveren, maar we hadden wel gehoopt om de drie punten thuis te houden. We waren nochtans klaar om een goede prestatie te leveren. Leon Meier kon rekenen op een basisplaats. Met het oog op de play-offs wilden we hem spelgelegenheid geven. Seppe Baetens begon opnieuw als libero om op die manier Max Petersson ( na zijn mindere prestatie tegen VHL, red.) wat mentale rust te gunnen. We waren te vaak op achtervolgen aangewezen en konden onze kansen niet afmaken. Onze opposites (Robin Overbeeke en ook de na blessure heroptredende Renars-Pauls Jansons, red.) hadden het moeilijk om tot scoren te komen. Enkel Robbe Van de Velde zorgde voor scorend vermogen. Hij speelde uiteindelijk wel een goede wedstrijd. Dit is een heel zure nederlaag.”

Na de nederlagen tegen Maaseik, Gent en Haasrode Leuven had men bij Lindemans gehoopt om tegen Achel nog eens te kunnen proeven van de overwinning. Aalst gunde zichzelf geen mentale opsteker en begint binnenkort met heel wat vraagtekens aan de Champions play-offs. “We hadden de reguliere competitie inderdaad graag afgesloten met een overwinning. Met matchen in Roeselare en thuis tegen Maaseik is onze start in de play-offs loodzwaar. Met dat in het achterhoofd wilden we tegen Achel zeker winnen. Het is een domper dat dat niet gelukt is, maar de spelers zijn professioneel genoeg om dat snel achter zich te laten. Komend weekend is er de bekerfinale zodat we even tijd hebben om toe te werken naar onze eerste match in de play-offs op donderdag 2 maart in Roeselare.”