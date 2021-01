Lindemans Aalst klopt Gent en behoudt kansen op Champions Final 4

VOLLEYBAL EUROMILLIONS LEAGUEDe druk was groot voor Lindemans Aalst in de uitwedstrijd van vrijdagavond tegen Gent. Om uitzicht te behouden op het vierde ticket voor de Champions Final 4 moesten de Ajuinen in de Oost-Vlaamse derby de volle buit pakken. De bezoekers hadden hun handen vol met de stugge thuisploeg, maar ze deden wat van hen verwacht werd (19-25, 22-25, 29-27 en 21-25).

Door deze driepunter – de eerste zege na vier opeenvolgende competitienederlagen – springt Aalst over concurrent Haasrode Leuven naar de vierde plaats. De Schotte-boys hebben nu één puntje meer dan de Leuvenaars. Als leider Maaseik morgen In Leuven de drie punten pakt, is het play-off-ticket binnen voor Lindemans Aalst.

Hoekspeler François Lecat was er niet bij in de Edugo Arena. De Red Dragon is out met een schouderblessure. Verder begon de Italiaan Francesco Zoppellari aan de pas. Seppe Van Hoyweghen heeft een barstje in de duim en kwam enkel op het einde van de derde set even in actie. De Tsjech Matej Smidl kreeg als opposite aanvankelijk de voorkeur op Jeroen Oprins.

Het was Gent dat in de openingsset een eerste kloof sloeg (10-6). De thuisploeg profiteerde vooral van het mindere receptiewerk van José Pedro Gomes, de Portugese nieuwkomer van Aalst, om uit te lopen. De time-out van coach Johan Devoghel wierp zijn vruchten af want bij 12-12 hingen de bordjes opnieuw gelijk. Aalst trok vervolgens het laken naar zich toe dankzij stevig blockwerk van Simon Van de Voorde en Wout D’Heer die zich tegen zijn ex-ploeg duidelijk in zijn sas voelde. De Aalsterse middenman scoorde 14 punten, waarvan de helft via block. Hij werd door Gent-coach Jan Van Huffel terecht uitgeroepen tot Star of the Game.

Aalst putte vertrouwen uit de deelwinst en liep in de tweede beurt uit tot 7-12. Toen Gent terugkeerde tot 11-12 vroeg coach Devoghel een time-out en bij 16-17 haalde hij Smidl naar de kant voor Oprins. De wissel had succes want de bezoekers haalden ook de tweede set binnen. Bij een 6-10-voorsprong in set 3 leek Aalst op weg naar zijn tweede 3-0-zege van het seizoen. De eerste clean sheet kwam er op de derde speeldag tegen … Gent. Onder impuls van een efficiënte Jente De Vries, hoofdaanvaller bij de thuisploeg en in totaal goed voor 24 punten, kwam Gent op gelijke hoogte (12-12) en vanaf dan gaven beide teams elkaar geen duimbreed toe. Op het einde van de set kwam Oprins nogmaals Smidl vervangen, maar ook hij kon het setverlies niet vermijden. De Gentenaren verzilverden hun vijfde setbal. Aalst -met Oprins de ganse vierde set op het terrein - leek even aangeslagen en keek al snel tegen een 8-5-achterstand aan. Oprins deed echter wat van hem verwacht werd: 8 punten en 7 op 10 in de aanval. Tot 19-19 hield Gent gelijke tred, maar in money time kon Aalst terugvallen op de ervaring van good old Van de Voorde die met enkele killblocks zijn team over de streep trok. De Ajuinen scoorden in totaal 20 blocks, tegenover 10 voor de thuisploeg.

Kansen laten liggen

Coach Johan Devoghel: “We hadden in de derde set kansen om de wedstrijd dan al te beslissen, maar benutten die niet. We lieten de tegenstander te vaak terug in de wedstrijd komen. Door foutjes langs onze kant kon Gent telkens de kloof dichten. Uiteindelijk pakten we wel verdiend de drie punten mee.” De 1-3-derbywinst is een opluchting voor Aalst dat reikhalzend uitkijkt naar de wedstrijd van vanavond tussen Haasrode-Leuven en koploper Maaseik. Als de Limburgers hun job doen en de drie punten pakken, stapt Aalst maandag met een play-off-ticket op zak het vliegtuig op richting Polen. Daar wachten in Belchatow de returns in de Champions League.