Limburgse wielerkalender 2023 moet nog vorm krijgen: voorlopig slechts 30 wedstrijden

Het is al evenzeer een traditie dat er in de aanloop van de kalendervergadering of tijdens de vergadering zelf nog wedstrijden toegevoegd worden en dat is ook nodig willen de Limburgse wielerliefhebbers kunnen genieten van een mooie kalender. De klassiekers zijn alvast wel van de partij: de openingskoersen in Brustem, wel weer tijdens de krokusvakantie, de Ster van Zuid-Limburg tijdens het paasweekend, het Limburgs kampioenschap tijdrijden op het militair domein in Leopoldsburg en de profwedstrijd in Helchteren en de Ronde van Limburg.

Promotie voor de Ster

Het wielerseizoen start met oefenkoersen, maar die staan voorlopig nog niet op de kalender. De echte start is nog altijd het tweeluik in Brustem. De junioren komen al een aantal jaren niet aan de start wegens stages in het buitenland. De U19-renners moeten voorlopig nog geduld hebben tot begin mei want dan staat tijdens de Trofee Maarten Wynants pas de eerste juniorenkoers op het programma. Een maand eerder is er wel al de Ster van Zuid-Limburg die een promotie tot UCI-rittenkoers kreeg.

Wie de wedstrijden telt, komt aan een totaal van 40 koersen, maar daar zijn ook de aanvragen bij voor de ritaankomsten in de Baloise Belgium Tour en de Benelux Tour, twee rittenkoersen van de Limburgse organisator Golazo. Of de meerdaagse rittenkoersen in 2023 ook in Limburg te zien zijn, zal de komende weken blijken. Profs zijn er wel te zien tijdens de Trofee Maarten Wynants op 7 mei en de Ronde van Limburg op 29 mei. Nieuw op de kalender is De Limburgse Pijl op 13 augustus. Dan wordt de eerste editie van deze nationale interclub voor junioren gereden.

De vrouwen komen op vier momenten in actie in Limburg. De profs rijden hun Trofee Maarten Wynants en daarnaast zorgen de organisatoren in Heusden-Zolder, Kerniel en Paal ook voor vrouwenkoersen.