Limburgse tennistieners opnieuw op dreef: Bailly, Costoulas en Vandewinkel naar kwartfinale

Na sterke prestaties op het juniorencircuit is scoren bij de profs de volgende stap voor heel wat Limburgse tennisbeloften. De 17-jarige Sofia Costoulas staat intussen op de 433ste plaats op de WTA-lijst en grijpt deze week opnieuw punten op het 25.000 dollar-toernooi in Pétange. Costoulas toonde in Luxemburg in haar eerste twee wedstrijden een pak vechtlust. In de eerste ronde zette ze tegen de Franse Audrey Albie (WTA 318) een 6-7 en 3-5-achterstand recht én redde ze twee matchpunten: 6-7, 7-6, 6-2. Ook donderdag in ronde twee moest Costoulas tegen de Oekraïense Daria Lopatetska (WTA 701) een set achterstand rechttrekken: 5-7, 7-5, 6-2. In kwartfinale wordt het voor Costoulas een Belgisch duel tegen de als vierde geplaatste Magali Kempen (WTA 241). De Antwerpse speelde in september nog de finale op een 80.000 dollar-toernooi in Frankrijk en lijkt op weg om een plek in de kwalificaties van de Australian Open af te dwingen. Costoulas en Kempen stonden vorig jaar in februari in de finale in Sharm-el-Sheikh (15.000 dollar) al eens tegenover elkaar. Toen haalde Kempen het met 6-3, 6-2.