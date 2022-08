Limburgse teams nemen goede start in Beker van België: “Torpedo Hasselt zorgt voor de verrassing”

voetbalDe Limburgse teams bleken in de eerste ronde van de Beker van België flink van zich af. In een spannend duel trok Torpedo Hasselt met een late treffer van Joren Swers aan het langste eind in de Limburgs bekertopper tegen Schoonbeek-Beverst. Pelt werd dan weer verrassend uitgeschakeld via een strafschoppenreeks (5-6) door Elsautoise. Wellen zorgde voor de hoogste score. Het won tegen Union Oreye met 11-0.

Gert Claessens verving de geschorste Alain Hermans op het trainersbankje bij Torpedo Hasselt. De Hasseltse club zorgde voor de grote verrassing door Schoonbeek-Beverst terug te wijzen. “In de tweede helft waren we heel dominant en bogen we de 0-1-achterstand om. We kregen terecht loon naar werken. En dat na een driedaagse teambuilding in de Ardennen. Je moet het maar doen. Volgende week treffen we Kapellen. We gaan ons opnieuw dubbel plooien”, aldus Claessens.

Nieuwe Termienspitsen meteen trefzeker

Eendracht Termien had tegen Vlijtingen weinig moeite om zich te plaatsen voor de volgende bekerronde. Nieuwbakken trainer Dennis Hamers zag zijn team via nieuwkomer Odutayo rond het kwartier op voorsprong klimmen. Termien liet daarna heel wat kansen onbenut. Pas rond het uur kon de Genkse club de voorsprong verder uitdiepen.

“In de eerste helft stond het vizier niet goed gericht”, klonk Hamers na afloop. “We speelden een goede partij, maar lieten aanvankelijk te veel kansen onbenut. Pas in de tweede helft sloeg de teller aan. Het doet plezier dat onze nieuwe spitsen Odutayo en Stefani meteen de weg naar doel vonden. Met de oefenwedstrijd tegen Opglabbeek meegeteld troffen beiden reeds vijfmaal raak. In de volgende ronde treffen we met Tongeren een mooie affiche”, besluit de Termientrainer.

Zepperen-Brustem plaatst zich in blessuretijd

Ook Luc Reumers mocht juichen. Zepperen-Brustem trok met een late treffer van Brecht Manshoven aan het langste eind tegen het Waalse Racing Ans-Montegnee. “Op een gegeven moment werd ik plots toch wel een aantal jaartjes ouder”, blikt trainer Luc Reumers terug. “We hadden voortdurend overwicht en bijwijlen overklasten we onze tegenstander. Maar na de 1-0 van Van Caubergh lieten we een resem kansen onbenut. Dat brak ons bijna zuur op toen de Walen langszij raakten. Gelukkig zorgde Brecht Manshoven in de blessuretijd voor gerechtigheid. Met een rake kopbal zorgde hij op de valreep voor de verdiende ontknoping. In de volgende ronde treffen we Drongen en bij winst wacht ons mogelijk een bekerpartij tegen Racing Mechelen”, weet Luc Reumers.

Limburgse bekeruitslagen

Torpedo Hasselt - Schoonbeek-Beverst 2-1

Doelpunten: 37' Salamone (0-1), 54' Bodson (1-1), 86' Swers (2-1).



Zepperen-Brustem - Ans-Montegnee 2-1

Doelpunten: 11' Van Caubergh (1-0), 71' Fitjang (1-1), 94' Manshoven (2-1).



Vlijtingen- Termien 0-4

Doelpunten: 19' Oudutayo (0-1), 59' Stefani (0-2), 60' Opdekamp (0-3), 91' Dauwe (0-4).



Koersel - Berchem 3-1

Doelpunten: 48' en 52' Vaesen (1-0 en 2-0), 72' Mats ‘2-1), 91' Claes (3-1).



Pelt - Elsautoise 2-2 (strafschoppen (5-6)

Doelpunten: 5' Ella Ella (1-0), 24' Geebelen (2-0), 47' Tossings (2-1), 71' Roggemans (2-2).



HO Hasselt - FC Neeroeteren 3-0

Doelpunten: 17' Choua (1-0), 69' Jannis (2-0), 79( Hadouchi (3-0).



Hombourg - Zonhoven United 1-1

Doelpunten: 44' Bauwens (1-0), 62' W.Vanvoorden (1-1).



VK Beringen - Lille 4-0

Doelpunten: 47' Driessen (1-0), 48' Sahuke (2-0), 53' en 89' Kislali (3-0 en 4-0).



Wellen - Oreye 11-0

Doelpunten: Dieme, Vanderheiden, Versteeven (4x), Poell, Martens, Ramaekers (2x), Roman.



STA Genk - Herstal 0-10

R.Peer - Achel 0-1

Doelpunt: 61' Vandebroek (0-1).



