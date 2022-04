Limburgse belofte Kobe Pauwels in rallycross en op circuit in 2022

Van alles proeven

“Ik wil van alle autosportdisciplines proeven, dus ook van de circuitracerij en gezien mijn vader als garagist nauw samenwerkt met Ford Peerlings, ging het gesprek al vlug over de Ford Fiesta Sprint Cup en lieten wij verstaan dat we wel eens wilden testrijden met zo’n Fiesta in Cup-versie,” licht de zeventienjarige Kobe toe. “Die eerste kennismaking viel enorm goed mee en toen bleek dat er een zitje vrij was bij Ford Peerlings, hebben wij de koppen bij elkaar gestoken. Vooral op het vlak van het samenvallen van de verschillende kalenders moesten we een paar knopen doorhakken. De prioriteit voor mij gaat immers naar de RX3 en Cross Car Senior en door het samenvallen van een race in Valkenswaard komen we niet aan de start tijdens de voorjaarsraces op Circuit Zandvoort. Doordat er in het reglement van de Ford Fiesta Sprint Cup schrapresultaten zijn voorzien, kunnen we daar op basis van zes deelnames nog steeds voor de titel strijden. Het is voor mij een nieuwe discipline, en een nieuwe uitdaging, maar in korte sprintjes van start tot finish voluit gaan, is mij niet helemaal onbekend. In rallycross gelden vier à vijf rondjes om het verschil te maken, dus ik ben wel iets gewoon om op een korte tijdspanne alles te geven.”