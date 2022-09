Limburgs team Q1 Trackracing laat van zich spreken in Europa

autosportHet Limburgse Q1 Trackracing was afgelopen weekend present in de Tempel van de Snelheid ofwel de Italiaanse omloop van Monza en dat voor de voorlaatste manche van de GT Cup Open Europe. Kempenaar Jan Lauryssen pakte er zijn zesde en zevende zege van het seizoen, maar dat betekent niet hij al zeker is van de Europese titel. Het duo Dirk Schouten en Lucas Valkre, ook in de kleuren van Q1 Trackracing, werd in Monza zesde en tweede en blijft zo in de running voor de titel.

Wel zeker van de titel, maar dan in de AM-klasse van de GT Cup Open Europe, is John De Wilde, nog een rijder in de kleuren van het Limburgse team. De Oost-Vlaming won eerder in zijn carrière al zijn klasse in de Porsche Carrera Cup Benelux en werd kampioen in de Supercar Challenge en dikt zo zijn al schitterende palmares nog eens verder aan. De Wilde won in Monza eenmaal zijn klasse en werd in de tweede race van het weekend tweede. In diezelfde AM-klasse waren Nicolas Vandierendonck en Laurent Vandervelde goed voor twee derde plaatsen.

Q1 Trackracing mocht enkele weken geleden al vieren met Jan Lauryssen toen hij de titel in Pro-Am in de Porsche Carrera Cup Benelux op zijn naam schreef en dat met nog één meeting te gaan. Echter die titel is mogelijk niet de enige voor de ondernemer uit de Kempen. Lauryssen won in Monza immers de beide races van de Italiaanse meeting van de GT Cup Open Europe en leidt zo, met nog een meeting te gaan, de debatten in het kampioenschap. Hij telt nu twintig punten meer dan zijn teamgenoten Dirk Schouten en Lucas Valkre. Zij zullen dus in Barcelona onderling uitmaken wie de kampioen 2022 in de Europese GT-serie wordt.

In Barcelona kan John De Wilde mits een goed resultaat overigens het brons pakken in de serie en zo voor een volledige Q1 Trackracing-podium zorgen. De Oost-Vlaming is na Monza wel al zeker van de titel in de AM-categorie.

Collectieve prestatie

Bovendien verzekerde het team zich in Monza ook van de eerste plaats in het teamkampioenschap en dat is iets waar Edgard Terium, technisch verantwoordelijke erg trots op is. “De teamtitel is een collectieve prestatie die ik erg belangrijk vind. Autosport is geen individuele sport, maar een teamsport en maar al te vaak wordt het belang van een teamtitel onderschat. Meer nog dan een rijderstitel is dit de bekroning voor iedereen die bij een project betrokken is. Ik wil dan ook alle teamleden, partners en rijders van harte bedanken voor de enorme inzet en gedrevenheid doorheen dit seizoen 2022.”

