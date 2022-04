Limburger Dylan Teuns is beste Belg in de Ronde van Vlaanderen, Amaury Capiot net niet in top 20

Wielrennen ProfsDylan Teuns (Bahrain - Victorious) werd als zesde de beste Belg in de Ronde van Vlaanderen. De Halenaar kon in de slotfase net niet aansluiten bij de eerste achtervolgende groep, maar blikte achteraf toch tevreden terug. “Neen, ik stond niet op de lijstjes met de favorieten, maar ik wist dat ik goede benen had”, zegt Teuns. Tweede Limburger in koers was Amaury Capiot. “Tevreden? Ja, maar toch ook niet, want ik spurt in een groep voor de vijftiende plaats, maar kan niet scoren”, klinkt het bij de Lanakenaar.

Dylan Teuns reed een sterke Ronde van Vlaanderen met een knappe zesde plaats, meteen zijn beste resultaat ooit in de Ronde. Is de prof uit Zelk bij Halen de verrassende eerste Belg? “Niet echt, ik ben in vorm, dus ik had een goed resultaat verwacht”, reageerde Teuns in de Sporza-studio. Echt meedoen voor de prijzen, zat er niet in. “Daarvoor zat ik op de belangrijke momenten te ver.” Toch kwam Teuns nog heel dicht, maar aansluiten bij de eerste achtervolgers, zat er niet meer in. “Jammer, want wie weet wat er in de sprint nog gebeurt. Mijn ploegmaat Fred Wright zat kapot en Stefan Küng wilde niet meewerken.”

Heuvelklassiekers

Dylan Teuns bereidt zich nu voor op de heuvelklassiekers, te beginnen met de Amstel Gold Race van volgend weekend. “Ik focus vooral op het Waalse tweeluik, de Amstel past in de voorbereiding. Het is dit seizoen geen drieluik omdat Parijs-Roubaix er tussenin komt, maar dat zie ik niet meteen als een nadeel. Zo krijg ik een extra week om er in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik helemaal te staan”, aldus Teuns die in de Ronde pas aan zijn eerste eendagswedstrijd toe was.

Capiot mist aansluiting

Amaury Capiot bolde als tweede Limburger over de meet. 24ste op een dikke minuut van winnaar van der Poel. Niet de verhoopte top 15, teleurgesteld? “Een beetje wel, vooral omdat ik in de finale wel uitzicht bleef hebben op de top 15. Met wat meer geluk, doe ik mee voor de dertiende plek”, weet Capiot. “Meer zat er vandaag niet in, al ben ik lang op twintig seconden van de de achtervolgende groep blijven rijden. We kregen het gat helaas niet gedicht. Woensdag start ik niet in de Scheldeprijs, ik sluit mijn voorjaar af in de Amstel Gold Race, maar dan in dienst van Warren Barguil.”

