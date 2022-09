Limburg viert vier titels op BK jeugd: Eline Bex, Celine Weynen, Hannelore Daniëls en Giles Peeters aan het feest

Bex begon op Forest Hills als favoriete bij de meisjes 15 en die rol was ook weggelegd voor Tessenderlo-speelster Celine Weynen bij de 13-jarigen. De Kempense liet er in Wommelgem geen gras over groeien en verloor in drie wedstrijden slechts zes games. In finale werd het 6-2, 6-1 tegen de Vlaams-Brabantse Janne Vanden Abeele. Als 13-jarige deed Weynen dit seizoen ook op het Belgian Circuit al ervaring op. In juli geraakte ze op Yachting Hasselt zelfs tot in finale.

Drie keer De Krekel Peer

TC De Krekel Peer mocht zondag een feestje vieren, want drie van hun beloften geraakten op het BK tot in finale. Dit uiteraard tot grote fierheid van Wouter Peeters, hoofdtrainer van de club. Peeters zag zijn zoon Giles de titel veroveren bij de allerjongsten, de jongen tot 9 jaar. Peeters liet in de eindstrijd slechts één game aan Luikenaar Matteo Camillo: 4-1, 4-0. Titel nummer twee voor De Krekel ging naar Hannelore Daniëls bij de meisjes 11. Daniëls knokte zich in halve finale knap terug in de wedstrijd tegen Ella Van Gestel (0-4, 4-3, 4-1) en versloeg in finale de Antwerpse Mikaëlla De Herdt, die in de derde set de strijd diende te staken (2-4, 4-2, 1-0 opg.). Mats Peeters was in de reeks jongens 10 de derde finalist voor de club uit Peer. Na een sterk seizoen moest hij zich tevreden stellen met zilver: Victor Marchal haalde het in finale met 4-2, 4-0.