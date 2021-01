Limburg United met man van de match Maxime Depuydt nipt in overtime voorbij Leuven Bears

“We speelden een sterk eerste quarter en konden vlot 9-20 uitlopen. In het tweede kwart stapelden de slordigheden zich op. Dom balverlies, enkele ziekenhuisballen en vooral falen vanop de vrijworplijn. Toch konden we gaan rusten met een mooie 28-36-voorsprong. Na de frisdrank was plots de organisatie weg bij de opbouw en voor een groot stuk in defense. Tja, sterkhouder Niels Marnegrave was afwezig wegens ziekte. Hij is de ervaren man die rust kan brengen. Bovendien bleef onze nieuwe Amerikaan Clifford Hammonds nog aan de kant. Hij zal thuis tegen Kangoeroes voor de Beker van België zijn debuut vieren. Leuven, met een extra gemotiveerde Limburger Jonas Delalieux, tegen zijn ex-club, kon een verlenging uit de brand slepen. Die had er feitelijk nooit mogen komen. We lieten aanvallend te veel steken vallen. In overtime bleef het een nek aan nek race en gelukkig voor ons kon de Amerikaan Silas Melson in de slotseconde voor de nipte zege zorgen.”