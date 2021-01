Limburg United met een uitstekende Wout Leemans vlot voorbij het Nederlandse Heroes Den Bosch

Eén van de smaakmakers was de getalenteerde veelzijdige small-forward Wout Leemans (19) die veel speelminuten kreeg van headcoach Sacha Massot.

Wat is je analyse over de wedstrijd?

“Een kennismaking met de nabije toekomst, want volgend seizoen start de BeNe-League”, stelt Leemans die mee opgeslorpt werd uit de sterke jeugdlichting van Cuva Houthalen. “Den Bosch nam een denderende start en na het eerste quarter (17-28) leek het dat we een moeilijke namiddag gingen beleven. Gelukkig nam Wen Mukubu, topschutter met 24 punten, het team op sleeptouw en toonde Yannick Desiron zich meester onder de ring in het duel met Thomas Van Der Mars (ex-Okapi Aalstar). De Nederlander kon wel twintig punten scoren, maar bij de rust (40-38) was de ruime achterstand weggeveegd. Na de frisdrank en peptalk van de staf namen we de partij in handen en dat met praktisch allemaal youngsters tussen de lijnen. Daniel Mullings, Silas Melson, Niels Marnegrave, Yannick Dammen en Leander Dedroog bleven uit voorzorg met lichte blessures aan de kant.”

Wat hebben jullie opgestoken uit deze oefenwedstrijd? En wat is je indruk over het Nederlandse niveau?

“Uit elke wedstrijd kan je veel leren. Dit was vooral een schitterende gelegenheid voor de jonge spelers om te laten zien wat we in onze mars hebben. Over het Nederlandse niveau kan je nog niet veel zeggen uit één wedstrijd. Misschien wel opvallend zoals in het voetbal dat onze noorderburen vooral kiezen voor de aanval en in defense wat steken laten vallen. In onze competitie is defense het stokpaardje van de meeste coaches. Het belooft alvast volgend seizoen een leuke competitie te worden. Ik kijk zeker uit naar de BeNe-League.”

Dit was de eerste keer dat je zoveel speelminuten kreeg. Ben je vertrokken voor een mooie toekomst bij Limburg United?

“Gezien de omstandigheden was de kans groter dat het jonge geweld bij United meer speelminuten kon verzamelen. Al ben ik dolgelukkig met deze kans en is het fantastisch hoe onze coach Massot met de jonge talenten kan omspringen. Geduld moeten we allemaal oefenen. Vergeet niet, ik speel nog maar een drietal jaar met United B in Top Division 1. De stap naar het hoogste niveau is toch een groot verschil, hoor. We toonden onze intensiteit en speelden agressief. Dat wil de coach zien. Als we in de toekomst kansen krijgen, moeten we die met twee handen grijpen. Het is mijn grote droom om binnen enkele jaren hier te kunnen doorbreken, want ik studeer nog de richting Financie- en Verzekeringswezen aan de Thomas More Campus in Geel.”

